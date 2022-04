Antes de elegir una mascota para tu hijo, debes tomar la decisión en familia y estar consciente de lo que implica su cuidado, así como tomar en cuenta la edad del niño.

A partir de los 4 o 5 años, son muchos los niños que quieren tener una mascota para jugar con ella, pero aún no están conscientes de lo que implica su cuidado, así que puedes irle enseñando poco a poco, asignándole tareas relacionadas con su cuidado, de esta manera aprenderá el sentido de responsabilidad.

5 MASCOTAS IDEALES PARA LOS NIÑOS

1. Perros

Si se opta por un perro, es preferible que sea uno grande, porque los perros muy pequeños son muy frágiles y el niño puede hacerle daño cuando intente agarrarlo o jugar con él. Además, las razas pequeñas suelen huir de los pequeños, porque tiene miedo a que se les haga daño.

2. Gatos

Los gatos no requieren de tantos cuidados como los perros. Los niños deben tratarlos de forma suave y con respeto. Cuando estos animales no quieren jugar no hay que insistirles, tampoco toleran el trato rudo. Si el pequeño es suave y delicado y es capaz de comprender el carácter de los gatos, puede convertirse en la mascota ideal para los niños.

3. Conejos

Este animal de compañía puede vivir en una jaula, pues no necesita de mucho espacio. Sin embargo, es recomendable sacarlo a diario para que juegue y corretee un poco por la casa o el jardín. Son fáciles de transportar porque se pueden cargar.

4. Peces

Los peces pueden ser que sean los más fáciles de cuidar y mantener. Por eso, resulta una buena opción si quieres ir introduciendo los animales poco a poco en la familia. Aunque hay diferentes, con una gran variedad de colores y formas. Sin embargo, para los niños pequeños el más común es el pez beta, que puede vivir solo y es muy llamativo.

5. Hámster o cobaya

Los hámster y las cobayas son animales pequeños que viven en jaulas. No requieren de muchos cuidados y puede ser una buena opción como primera mascota del niño, aprendiendo de esta manera a que sea responsable, alimentándolo y limpiándole diariamente su espacio.

Estas son las 5 mascotas que son ideales para los niños. Para que aprenda sobre el cuidado de ellas, los conejos y los peces, pueden ser una buena opción para empezar, y ya que sepa lo que implica tener una mascota, puedes pensar en un perro o gato.

¿A QUÉ EDAD PUEDE TENER UNA MASCOTA UN NIÑO?

Antes de los 3 años los niños son incapaces de ser responsables del cuidado de una mascota, pero se les puede enseñar.

A partir de los 4 años, el pequeño ya podrá ocuparse de algunas tareas, como ponerles la comida o limpiar su jaula o la zona del animal. A esta edad, el hámster y los peces pueden ser una buena opción, ya que requieren pocos cuidados.

Y si el niño quiere un perro, es mejor hasta que tenga 6 años. A esta edad ya puede hacerse cargo de más tareas relacionadas con el cuidado del perro.

