A través de un video Tom Holland, protagonista de "Spider-Man" anunció que deja sus redes sociales para cuidar su salud mental, aunque reconoció que no fue algo fácil y que le tomó tiempo.

LA ACADEMIA: DENUNCIAN FRAUDE EN REDES SOCIALES

En la publicación, que acumuló más de 18 millones de reproducciones, el actor señaló que ha estado tomando un descanso de las redes sociales por salud mental.

"Encuentro a Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador, me atormentan. Es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación. Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, pero es algo mucho más fácil de decir que hacer".

Holland reconoce que le costó mucho trabajo hacer este video, pues fue su primera aparición en Instagram luego de no tener actividad en dicha red social.

"Estuve tratando de hacer este video desde hace una hora, y para alguien que ha pasado los últimos no sé, 13/14 años o la cantidad de tiempo que he estado actuando, hace tanto que hago esto? Si, probablemente es esa cantidad de tiempo. Parece que no puedo decir lo que necesito decir sin muletillas cada 5 minutos, así que lo intentaré de nuevo".

OTROS ACTORES QUE HAN CERRADO SUS REDES SOCIALES

Cabe mencionar que el protagonista de "Spider-Man" no es el primer actor en hablar sobre la salud mental y el impacto de las redes sociales. En 2016 Justin Bieber cerró su cuenta de Instagram, luego de que recibió críticas de sus fans por su relación con su entonces novia de 17 años, Sofía Richie.

En 2018, Selena Gómez decidió despedirse de redes sociales por el daño que le hacían los mensajes negativos que recibía.

"Estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida presente. Solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera".

ALEC BALDWIN JALÓ EL GATILLO, PERO ¿CÓMO LO SABE EL FBI?

(Lérida Cabello)