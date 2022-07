Luego de 10 años Gael García Bernal y Diego Luna vuelven a compartir escenario en "La Máquina", nueva serie que protagonizarán para dar vida a un boxeador veterano y a su astuto manager que lo motivará a pelear por un último título del pugilismo.

Este nuevo proyecto es escrito por el guionista Marco Ramírez, conocido por su excelente trabajo en series como Daredevil y The Defenders; así como en Orange is the New Black. Y dirigido por Gabriel Ripstein.

Mientras que García Bernal y Luna Alexander son los productores a través de su marca La Corriente del Golfo, de manera conjunta con Searchlight Television (subsidiaria de The Walt Disney Company), cuyos directivos son Matt Greendfield y David Greenbaum.

Esta historia dramática se transmitirá en la plataforma de streaming Hulu.

"Estamos orgullosos de asociarnos nuevamente con Searchlight Television en este próximo Hulu Original", dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment, según Variety

"Gael, Diego y Marco son narradores de clase mundial y esperamos traer al público su historia y experimentar junto a ellos esta última toma de sus personajes juntos", agregó Craig Erwich.

En tanto, los presidentes de Searchlight, Matthew Greenfield y David Greenbaum, manifestaron que "es un verdadero honor unir nuevamente a Gael y Diego en la pantalla para 'La Máquina'".

GAEL GARCÍA Y

Gael García ha protagonizado películas como "Diarios de motocicleta", "Red Avispa", "Viejo", "Amores perros" y "El secreto del Padre Amaro", entre otras; así como las series originales de Amazon: "Mozart in the Jungle" y "Station Eleven" de HBO Max. También dirigió el filme "Chicuarotes".

Próximamente aparecerá en un especial de Halloween de Marvel en Disney+ y en la película de Amazon "Cassandro". Está representado por WME y Hansen Jacobson.

Diego Luna es mundialmente reconocido por su papel protagónico en la película de "Star Wars" "Rogue One", en la que interpretó al espía rebelde Cassian Andor. Está listo para repetir ese papel en la serie de precuelas "Andor" en Disney+.

Recientemente también prestó su voz para la película animada de DC "League of Super Pets". Otros papeles cinematográficos incluyen "The Book of Life", "If Beale Street Could Talk" y "Wander Darkly". Está representado por WME y Hirch Wallerstein. La Corriente del Golfo también es representada por WME.

Su última participación en la que compartieron escenario frente a cámaras fue en la Casa de mi padre (2012), pues han realizado otros proyectos por medio de su casa productora La Corriente del Golfo. Anterior a ésta también protagonizaron los filmes "Y tu mamá también" y "Rudo y Cursi".