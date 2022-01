"Encanto" vence a "Frozen", es la película con la canción más exitosa de Disney

Disney encontró la fórmula del éxito en las películas musicales animadas, por años ha replicado esta receta en diferentes contextos, pero este 2022 rompió su propio récord con la banda sonora de la película "Encanto", la canción "No se habla de Bruno" es la más exitosa de Disney desde 1995, quitándole la corona a "Libre soy" de la cinta "Frozen", tema que gano el Oscar a mejor canción original.

"We Don't Talk About Bruno" de la cinta inspirada en Colombia, es el primer tema de una película de Disney que llega al cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100 en más de 26 años.

La canción producida por Lin-Manuel Miranda, ha alcanzado un puesto que hasta ahora solo habían conseguido "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John para la película de "The Lion King" (agosto de 1994), y "Colors of the Wind", de Vanessa Williams y perteneciente a "Pocahontas" (agosto de 1995).

DISNEY ROMPE SU PROPIO RÉCORD

En los registros de los mayores éxitos musicales de Disney, "No se habla de Bruno" solo está por detrás de "Un mundo ideal", de la cinta "Aladdin", que llegó al número 1 en marzo de 1993.

Asimismo, la semana pasada el álbum que recoge la banda sonora completa de "Encanto" destronó a Adele y alcanzó el número 1 en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos, que Billboard elabora desde 1956.

¿DE QUÉ TRATA "ENCANTO"?

La película animada está basada en el realismo mágico de Colombia y narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y cuyos miembros tienen poderes especiales, menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

La exitosa canción de este musical, "No se habla de bruno", está inspirada en un tío de la familia que se vio obligado a desaparecer por perjudicar a la familia con sus predicciones.

"Encanto" se ha convertido en uno de los mayores éxitos animados de taquilla en la era de la pandemia, recaudando 93.1 millones de dólares en Estados Unidos y 222.6 millones a nivel mundial hasta la fecha.

(Aline Núñez)