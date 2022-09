Los autores de temas como "Viva la Vida", "The Scientist", "Yellow", "Sky Full of Stars" y "My Universe" ha anunciado que sus conciertos en Buenos Aires, Argentina serán transmitidos en vivo en cines de todo el mundo.

A raíz de su más reciente álbum, Coldplay presentará en cines dos shows en vivo desde el estadio Monumental, los días 28 y 29 de octubre, los cuales podremos verlos en México en las salas de Cinépolis.

Preventa

La preventa de boletos se llevará a cabo este 15 de septiembre a través de la página oficial de la banda o desde el sitio web de Cinépolis (https://cinepolis.com/pelicula/coldplay-music-of-the-spheres-en-vivo-desde)

Horarios

Todas las funciones se transmitirán en las salas de Cinépolis a las 7 pm.

Cines

Zona Norte:

Cinépolis Encuentro Tlalnepantla

Cinépolis Galerías Atizapán

Cinépolis Gustavo Baz

Cinépolis Plaza Cuitláhuac

Plaza Cuitláhuac Cinépolis Gustavo Baz

Gustavo Baz Cinépolis Plaza Cuitláhuac

Cinépolis Plaza Parque Jardín

Cinépolis Satélite

Cinépolis Torres Lindavista

Cinépolis Town Center Nicolás Romero

Cinépolis VIP La Cúspide

Zona Centro

Cinépolis Puerta Tlatelolco

Zona Oriente

Cinépolis Ermita

Cinépolis Viaducto

Zona Poniente

Cinépolis Hollywood

Cinépolis Patio Santa Fe

Cinépolis Plaza Carso

Zona Sur

Cinépolis Ajusco

Cinépolis Oasis Coyoacán

Cinépolis Paseo Acoxpa

Cinépolis Patio Universidad

Cinépolis VIP Paseo Acoxpa

Cinépolis VIP Universidad

