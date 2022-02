¿Bad Bunny es illuminati? La teoría conspirativa sobre le éxito de "San Benito"

El cantante Bad Bunny se ha convertido en una estrella internacional más polémicas, pero también más queridas de las redes sociales que ha acaparado todos los reflectores, recordemos que hace un año participó en el medió tiempo del Super Bowl y todos esperaban el inició de gira por Latinoamérica.

¿QUÉ PASÓ CON LA VENTA DE BOLETOS PARA BAD BUNNY EN MONTERREY?

Misma que tendrá cuatro fechas en nuestro país, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas sobre el cantante, pues hay quienes lo critican e incluso han hecho teorías conspirativas sobre él.

Recientemente en TikTok se viralizaron varios videos donde explican que Bad Bunny presuntamente es illuminati.

¿Por qué lo acusan de ello?

Fue a través de TikTok en donde se revivió la polémica conspirativa que ha envuelto a Bad Bunny a lo largo de su carrera: el supuesto de que el famoso sirve "al Nuevo Orden Mundial" y que es "illuminati".

De acuerdo con la usuaria "taliabo", esta teoría sobre que Bad Bunny es illuminati, se ha desatado porque presuntamente en sus conciertos el cantante pide a los asistentes que hagan la señal del ojo en su frente, además de que en una canción con J Balvin mostró mucha simbología relacionada al tema.

"Es muy comentado ya que el cantante Bad Bunny es un servidor del ojo que todo lo ve, pero de dónde viene esto. Personas que han asistido a sus conciertos se han extrañado porque hace que realicen esta seña en la frente, cuando sacó una canción con Balvin, especialmente ésta, sabrán que hay mucha simbología", indicó la usuaria.

Asimismo, explicó que presuntamente Bad Bunny se alimenta de la energía de sus fans que lo ven en sus conciertos: "Algo que es muy sabido es que estos famosos se alimentan de la energía de los espectadores", aseguró.

Finalmente, colocó un video en donde Bad Bunny asegura que ´compra almas´ y que si quieren dinero ´les vendan su alma´. "Otra cosa que ha alimentado esta teoría es un live en donde dijo lo siguiente ´estamos comprando almas, me las vendan a mí, quién quiera dinero que me venda el alma´", dice el video de la tiktoker.

Como era de esperarse, el video ha causado tremendo revuelo en las redes sociales con múltiples comentarios divididos: "Me da más miedo la canción"; "Jajaja no saben qué inventar"; "Lo más triste es que ya parecen zombies"; "Bueno voy a su concierto, pero no haré la seña", se lee entre las reacciones. Sin embargo, sobre esta teoría conspirativa en contra del cantante hay más videos.

ABUELITA QUE DIO A SU NIETA SUS AHORROS PARA VER A BAD BUNNY RECIBE BOLETOS GRATIS

Luego de que en TikTok se viralizara el caso de la abuelita que estaba sacando sus ahorros para que su nieta pudiera ver a Bad Bunny, el CEO de Westwood Entertainment - compañía de management líderes en la industria de la música con repercusión internacional– se encargó de buscarla.

A través de sus redes sociales, el empresario Jorge Juárez comenzó con la búsqueda de la abuelita y su nieta, pues aseguró que le había conmovido muchísimo:

"Atención !!! Me compartieron este vídeo y la verdad es que me conmovió muchísimo y quiero regalarle boletos para ella y su nieto. ¿Quién me puede ayudar a contactarla? Habrá sorpresa también para quien logre pasarme su contacto, pónganlo en los comentarios por favor", escribió el empresario.

Tan sólo un día después, Jorge Juárez compartió un video en el que mostró la reacción de la abuelita y la joven al enterarse que tendrían dos boletos gratis para ver a Bad Bunny.

"¿Cómo está señora? Quería ponerme en contacto con ustedes y primero decirle que nos conmovió mucho su video, nos encantó y que las queremos invitar al concierto de Bad Bunny de la Ciudad de México este 9 de diciembre. Queremos invitarlas, les queremos mandar dos boletos para que estén ahí enfrente y puedan disfrutarlo. Si usted quiere ir señora, nos encantaría obviamente con su nieta", anunció el empresario Jorge Juárez.

Visiblemente emocionadas, la abuelita y la joven agradecieron el regalo inesperado tras volverse viral en TikTok.

"No pues gracias", agradeció la abuelita de nombre Natalia.

"Sí, muy feliz, no creí que llegara a tanto este video", respondió la joven que subió el video a TikTok.