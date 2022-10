"Los límites se los pone uno y hay muchas cosas que tiene que hacer, siempre y cuando así lo quieras, y también he aprendido que nunca está de más darse la oportunidad de experimentar en cosas nuevas, a pesar de lo que te hagan creer o lo que se diga", expresó Yalitza Aparicio a su llegada a la entrega de la 64 entrega de los Premios Ariel.

YALITZA APARICIO: "LOS LÍMITES SE LOS PONE UNO"

Aparicio se robó las miradas en la gala de la alfombra roja de los premios al desfilar en un vestido negro largo con vivos en un tono rosa mexicano. Ahí dijo estar feliz de volver con nuevos proyectos.

"Estoy feliz de regresar, aunque parece que nunca me fui, porque casualmente todos estos proyectos que tengo se están dando, hay muchos que llevan mucho tiempo en sus procesos, entonces estoy feliz por todo el trabajo que se está haciendo", señaló.

"Me encantó la forma en la que se narran las cosas, es un género que nunca me imaginé poder realizar, y me di cuenta de lo complicado que puede ser", reconoció.

(Lérida Cabello)