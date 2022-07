Will Smith se disculpa con Chris Rock, luego de cuatro meses que le dio la bofetada en la entrega de los premios Oscar 2022, por burlarse del cabello de su esposa que tiene alopecia.

Fue a través de un video que publicó este viernes 29 de julio en YouTube de cinco minutos y cuarenta y cuatro segundos que el actor pidió disculpas al presentador, en el que asegura que se puso en contacto con él a través de un mensaje, pero que le respondió que aún no está listo para hablar.

"Me siento como una mierda. Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", señaló el actor.

PERRITO RECORRE LAS CALLES DE LA CDMX COMO EL CHECO PÉREZ

¿POR QUÉ NO SÉ DISCULPÓ EL DÍA DE LA BOFETADA?

Sobre por qué no se disculpó el mismo día en la ceremonia de los Oscar, cuando dio su discurso al ganar la estatuilla a Mejor Actor, reconoció que "todo estaba como nublado en ese momento, difuso".

Y agregó que en ese momento "no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas", señaló Will, quien se disculpó con la madre y con el hermano del actor, Tony Rock, con quien tenía "una gran relación. Era uno de los míos y esto probablemente es irreparable", reconoció.

NO FUE LA FORMA CORRECTA DE COMPORTARSE

En los últimos meses, el ganador del Oscar ha reflexionado sobre lo sucedido y asegura que no fue la forma correcta de comportarse.

"He estado reproduciendo y comprendiendo los matices y las últimas complejidades de lo que sucedió en ese momento. Y no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse".

SU ESPOSA NO TUVE QUE VER EN SU REACCIÓN

Will explicó que su mujer, Jada Pinkett Smith no le dijo que hiciera nada ante la broma de que fue objeto por parte de Chris Rock.

"Yo tomé la decisión de golpear a Chris. Esa reacción fue debida también a mis propias experiencias y mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso, lo siento".

Finalmente, pidió perdón a su propia familia y a todos los compañeros nominados.

"Votaron por mí y realmente me rompe el corazón haber robado y empañado el momento".

La Academia de Hollywood decidió en abril pasado no retirarle el Oscar al actor que ganó por su papel de Richard Williams por la cinta "El método Williams" (2021), pero no podrá acudir a la ceremonia de los premios durante los próximos 10 años.

SE VIVEN MOMENTOS DE TERROR DURANTE DOS CONCIERTOS

(Lérida Cabello)