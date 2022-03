¿Will Smith podría perder su Oscar tras golpear a Chris Rock?

Will Smith podría perder su Oscar como Mejor Actor por golpear al presentador Chris Rock en la 94 entrega de los premios Oscar, luego que éste hizo un desafortunado "chiste" sobre Jada Pinkett, esposa del actor sobre su cabello.

"Se le puede pedir a Will Smith que devuelva su premio a Mejor Actor luego de su asalto en vivo en el escenario a Chris Rock. Todos estaban tan conmocionados, eran tan incómodo. Creo que Will no querrá devolver su Oscar, pero quién sabe qué pasará ahora", menciona un artículo publicado en el New York Post.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ACADEMIA

La Academia tiene argumentos para llevar a cabo esta acción debido a que se violó el Código de Conducta, que fue establecido en 2017, cuando la directora, Dawn Hudson, estableció algunas normas.

"Además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomenta la creatividad".

En el Código de Conducta también se menciona que la Academia sancionará cualquier abuso ligado a "estatus, poder o influencia de una manera que viola los estándares reconocidos de decencia". Oponiéndose a cualquier abuso.

"La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad", señala Dawn Hudson.

REACCIÓN DE CHRIS ROCK TRAS SER GOLPEADO POR WIILL SMITH

El presentador solo se limitó a decir: "Will Smith me acaba de golpear en vivo, Creo que acabamos de tener uno de los más grandes momentos de la televisión". El golpe que le dio Will Smith a Chris Rock, ¿crees que estaba en el guión de la ceremonia del Oscar o fue real?

(Lérida Cabello)