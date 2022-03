Will Smith golpeó a Chris Rock en plena transmisión del Oscar

La entrega 94 de los Oscar se vio empañada con un desafortunado incidente, Will Smith golpeó a Chris Rock.

Un desatinado "chiste" de Chris Rock sobre Jada Pinkett sacó de sus casillas a Will Smith.

Will Smith no soportó que Chris Rock se burlara del look de esposa y le dio un puñetazo en plana transmisión en vivo de los Premios Oscar 2022.

Tras el polémico puñetazo a Chris Rock, Will Smith derramó algunas lágrimas. En un video se observa que Tyler Perry y Denzel Washington intentaron calmar al actor hasta que regresó a su asiento. Las primeras versiones señalan que el golpe no fue actuado.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", fue lo que Will Smith le gritó a Chris Rock.

Chris Rock dijo: "Will Smith me acaba de golpear en vivo. Creo que acabamos de tener uno de los más grandes momentos de la televisión".

(Ann Ventura)