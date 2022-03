"Si gano, daré un discurso con guiños políticos": Hugo Covarrubias

El director del cortometraje chileno de animación "Bestia", Hugo Covarrubias, pasó por la alfombra roja de la 94 edición de los Óscar y aseguró que "estar aquí con un corto de temática política ya es un éxito".

Covarrubias narra en "Bestia" la historia de Ingrid Olderöck, quien fuera agente secreta durante la dictadura pinochetista (1973-1990) y conocida por la violencia con la que castigaba a los opositores al régimen.

"Si gano, daré un discurso con guiños políticos", dijo en declaraciones en exclusivas a Efe el cineasta chileno, quien reconoció que está "más tranquilo de lo esperado", pero no descarta que "empiecen a temblar las piernas pronto".

La categoría de mejor cortometraje de animación es uno de los ocho apartados que la Academia de Hollywood ha decidido excluir de la ceremonia principal para tratar de darle dinamismo a unos galardones que perdieron mucha audiencia en televisión el año pasado.

Se realizará un 'pre-show', antes de los Óscar, donde se emitirá en formato de falso directo el veredicto de la Academia con respecto a estas categorías que, en su mayoría, son de corte técnico.

Una decisión que ha levantado mucha polémica, pero a la que el propio Covarrubias restaba importancia: "Es mejor salir los primeros y así te quitas los nervios".

"Personalmente, trato de conseguir un equilibrio entre pensar que voy a ganar y que no, así no hay sorpresas ni disgustos", aclaró Covarrubias.

Por su parte, el productor de "Bestia", Tevo Díaz, acompañó al director y explicó que "es una experiencia para disfrutar".

Y es que, tanto si logran hacerse finalmente con la estatuilla o no, los creadores de "Bestia" afirman que están "felices" por haber llegado hasta Hollywood, y por el apoyo de colegas hispanos del sector de la animación que ya les han mostrado sus respetos desde "Argentina, México o España".

Además, cómo no, también será una gala que ellos se llevarán para el recuerdo, y contaron a Efe que sobre todo tienen la ilusión de conocer en persona al icónico actor Al Pacino, quien asistirá a la ceremonia este año.

Su producción compite con la candidatura de los españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez con "The Windshield Wiper"; "Boxballet", de Anton Dyakov; "Affairs of the Art", de Joanna Quinn y Les Mills; y "Robin Robin", obra de Dan Ojari y Mikey Please.