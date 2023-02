Está terminando la temporada de premiaciones, pues ahora ponemos en la mira los SAG Awards 2023. La 29.ª entrega al Premio del Sindicato de Actores es una de las más esperadas de la temporada.

Esta gala tiene tal prestigio ya que son los propios actores votando por actores, lo que hace aún más interesante esta propuesta.

Y porque comúnmente vemos qué actor o actriz que levante el SAG, muy probablemente se lleve también la estatuilla dorada de los Oscar.

Lista de ganadores

Los SAG Awards se llevó a cabo este domingo 26 de febrero desde el Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles, California. Por primera vez en su historia, la ceremonia se transmitió a través del canal de YouTube de Netflix.

Aquí la lista completa de ganadores en cine y televisión de los SAG Awards 2023:

Mejor Elenco

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actriz protagónica

Cate Blanchett – TÁR
Viola Davis – La Mujer Rey
Ana de Armas – Rubia
Danielle Deadwyler – Till: Justicia para mi hijo
Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo GANADORA



Mejor actor protagónico

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Los espíritus de la isla

Brendan Fraser – La ballena GANADOR

– La ballena GANADOR Bill Nighy – Vivir

Adam Sandler – Garra