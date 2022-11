Este domingo 20 de noviembre se celebraron los American Music Awards 2022, premiación que la cantante Taylor Swift arrasó con 6 premios.

La cantautora de 32 años se llevó los premios al artista del año, video musical favorito, artista pop femenina favorita, álbum pop favorito, artista country femenina favorita y álbum country favorito.

"Este álbum es un álbum regrabado y no puedo decirte cuánto significan para mí mis álbumes regrabados, pero nunca esperé ni asumí que significarían algo para ustedes", dijo.





En esta noche se realizó un tributo a Lionel Richie, cuando Stevie Wonder apareció con su inseparable piano, junto a Charlie Puth para comenzar el homenaje. "All Night Long", además de "Say You, Say Me". y el tema "We Are the World" sonaron.

Ante esto Lionel Richie fue reconocido con el Icon Award: "Dios los eligió para inspirar, aprovéchenlo", el mensaje de Lionel para las generaciones más jóvenes.

Además de Taylor, la entrega número 50 de los AMAs tuvo como principales ganadores a los siguientes artistas:

Artista del Año | Taylor Swift

Artista Hombre Pop | Harry Styles

Artista Mujer Pop| Taylor Swift

Artista Favorito Pop Grupo o Duo | BTS

Álbum Favorito Pop | Taylor Swift | "Red (Taylor's Version)"

| "Red (Taylor's Version)" Canción favorita Pop | Harry Style | "As It Was"

Artista Favorito Latino Hombre | Bad Bunny

Artista Faviorito Larito Mujer | Annita

Artista Hombre Hip-Hop | Kendrick Lamar

Artista Mujer Hip-Hop | Nikci Minaj

La ceremonia central

Pink, la icónica cantante estadounidense, se encargó del show de apertura de la premiación al ritmo de "Never gonna not dance again".

BTS ganó en la categoría de k-pop

La nueva categoría que presentó los AMAs dio como ganadora a la banda NTS para obtener el premio por el mejor artista K-Pop.

"Red" de Taylor Swift gana álbum de pop favorito

"30" de Adele, "Un verano sin ti" de Bad Bunny, Renaissance" de Beyoncé, "Harry's house" de Harry Style y "Dawn FM" de The Weeknd, fueron los otros nominados de la noche en esta categoría.

aemz