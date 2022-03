Polémicas y zafarranchos en la entrega del Oscar

Las polémicas y zafarranchos no podían ser la excepción en la 94 entrega de los premios Oscar, dando la nota en esta ocasión, Will Smith al darle un golpe al presentador Chris Rock por hacer un "chiste" de mal gusto sobre Jada Pinkett, esposa del actor.

El momento ocurrió mientras Chris Rock presentaba el premio de Mejor Documental y como parte de su monólogo dijo una broma sobre la mujer de Will; comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane; una soldado de cabellera rapada, haciendo enojar al protagonista de "King Richard", quien le dijo:

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", expresó Smith, cuando Rock intentó justificar sus palabras.

¿WILL SMITH PODRÍA PERDER SU OSCAR TRAS GOLPEAR A CHRIS ROCK?

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE WILL SMITH Y CHRIS ROCK TIENEN PROBLEMAS

En 2016, Chris Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra.

"Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo, Uno se molesta, No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!", dijo el cómico, en relación a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.

LA ACADEMIA NO PERDONA LA VIOLENCIA

Tras lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock, la Academia publicó en su cuenta de Twitter que no perdona la violencia y abrirá una investigación en torno al golpe que el actor le dio al presentador.

"La Academia no condona la violencia en ninguna de sus formas. Esta noche nos deleitamos para celebrar a los ganadores del 94 premio de la Academia, quienes merecen este momento de reconocimiento de sus pares y amantes del cine alrededor del mundo".

Y añadieron: "La Academia condena las acciones del señor Smith en el programa de anoche. Hemos iniciado oficialmente una investigación formal en torno al incidente y estudiaremos nuevas medidas y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y las leyes de California".

POLÉMICAS Y ZAFARRANCHOS EN LA ENTREGA DEL OSCAR

HATTIE MCDANIEL SUFRIÓ RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

La actriz fue la primera persona afroamericana en ganar un Oscar, haciendo el papel de Mammy en "Lo que el viento se llevó" (1939), ganado el premio a Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, la celebración estuvo teñida de discriminación en forma de normas segregacionistas que les impedían sentarse con sus compañeros blancos.

FOTO: PINTEREST

MARLON BRANDO RECHAZÓ SU PREMIO

Una de las imágenes más célebres del Oscar fue cuando Marlon Brando rechazó en 1972 su premio, por su papel en "El padrino" (1972) mandando en su lugar a Sacheen Littlefeather, quien dijo que el actor rechazaba el premio, en protesta contra la representación de los nativos de Hollywood.

FOTO: PINTEREST

ACTOR APARECE DESNUDO EN LA CEREMONIA

Fue en 1974 cuando Robert Opel, defensor de los derechos humanos y la igualdad, decidió aparecer desnudo en la gala para "reivindicar a la comunidad gay". La cara de David Niven, que estaba intentando presentar un premio, era un poema, pero mantuvo la sonrisa.

FOTO: PINTEREST

FRANK SINATRA, CONTRA LAS CONSIGNAS POLÍTICAS

En 1974 el director Bert Schneider recibió el premio a Mejor Documental por "Hearts and Minds", agradeciendo en su discurso al gobierno comunista de Vietnam por el apoyo recibido durante la filmación de la cinta, hecho que no le pareció a Frank Sinatra, quien momentos antes había anunciado su trabajo.

"No es lugar para consignas políticas", le dijo el cantante. Acto seguido, cuando Warren Beatty (amigo de Schneider) subió al escenario para presentar otro premio, se refirió a Sinatra de esta manera: "Muchas gracias, Frank, vejestorio republicano", generando un ambiente tenso.

FOTO: FACEBOOK

"JODIE FOSTER: ACTRIZ, GUIONISTA, PRODUCTORA, LESBIANA"

Grupos de activistas lésbico gay de Estados Unidos protestaron en 1992 contra la nominación y el triunfo de Jodie Foster por su papel en "El silencio de los inocentes", por considerarla homofóbica, provocando el enojo de la actriz, pues en la puerta del Dorothy Chandler Pavillio, de LA, había pancartas en protesta que decían: "Jodie Foster: actriz, guionista, productora, lesbiana".

RICHARD GERE, EN FAVOR DEL TÍBET

El actor también quiso aprovechar su privilegiada posición tras el éxito de "Pretty Woman" para criticar sobre los derechos humanos en China y la opresión que ejercen los chinos en el Tíbet, siendo también vetado, hasta que en 2003 regresó a una gala.

MARISA TOMEI ¿GANÓ POR ERROR?

La actriz ganó el premio a Mejor Actriz por su papel en "Mi primo Vinny" (1992). Todos creyeron que era imposible que se hubiera impuesto a Judy Davis, Joan Plowright, Vanessa Redgrave y Miranda Richardson, y que el presentador Jack Palance había leído el nombre erróneamente, y que la Academia simplemente no quiso admitir el error.

ANGELINA JOLIE DIO UN POLÉMICO BESO

Cuando Angelina Jolie ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en el 2000 por su trabajo en "Girl Interrupted", al momento de dar sus agradecimientos declaró que quería mucho a su hermano James Haven, a quien besó en la boca cuando pasaban por la alfombra roja, causado el asombro de los espectadores.

FOTO: PINTEREST

SUSAN SARANDON Y TIM ROBBINS SE SALEN DEL GUIÓN

Fueron dos de los presentadores elegidos para entregar uno de los premios, por lo que aprovecharon el momento para salirse del guion y pedir la acogida en Estados Unidos de los haitianos enfermos de SIDA aislados en la base norteamericana de Guantánamo, siendo vetados por Gil Gates, organizador de la ceremonia.

FOTO: YOUTUBE

JAN CHAPMAN APARECIÓ POR ERROR EN LA SECCCIÓN IN MEMORIAM

En 2017, los familiares de la productora australiana Jan Chapman se llevaron un gran susto al sintonizar la ceremonia del Oscar, debido a que la fotografía de la realizadora apareció por error en la sección "In memoriam", en lugar de la diseñadora de vestuario Janet Patterson, quien falleció ese año.

ANUNCIAN QUE LA LA LAND ERA LA GANADORA A MEJOR PELÍCULA

Como olvidar cuando en la gala 89 de los premios Oscar, Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron que la ganadora a Mejor Película era "La la land", subiendo al escenario los productores para recibir el premio. Sin embargo, cuando ya estaban festejando su triunfo, alguien se apareció en el escenario para decir que se trataba de un error, que la ganadora era "Moonlight".

"Chicos, lo siento, no, hay un error. Moonlight, ustedes ganaron (el premio a) la mejor película... Esto no es una broma, me temo que leyeron la tarjeta equivocada".

FOTO: YOUTUBE

EMMA STONE HABLÓ DEL MACHISMO EN LA INDUSTRIA DEL CINE

En 2018 cuando Emma Stone presentaba el premio a Mejor Director habló de la escasa producción de filmes dirigidos por mujeres, que reflejaba una industria proclive al machismo y al abuso del poder.

"Es el director cuyo toque indeleble se refleja en cada fotograma. Es el director quien, plano a plano, escena a escena, día a día, trabaja con cada miembro del equipo para promover la historia. Y es la visión del director que toma una película corriente y la convierte en una obra de arte", señaló.

FOTO: PINTEREST

Estas son algunas de las polémicas y zafarranchos que se han vivido a lo largo de la entrega del Oscar, algunas quedando en el recuerdo de los televidentes como cuando le dieron el premio a "La la land", en lugar de "Moonlight" corrigiendo el error en plena ceremonia. Sin duda, otra que quedará en el recuerdo es el golpe de Will Smith a Chris Rock en esta 94 entrega de los premios de la Academia.

MUJER ESCAPA DE LA GUERRA EN UCRANIA CON 20 PERRITOS EN SU AUTO