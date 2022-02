Pese a críticas, Nicole Kidman es nominada a Mejor Actriz en los Oscar 2022

Nicole Kidman ha recibido más de 300 nominaciones y ha ganado más de 100 premios a lo largo de su carrera. En 2003, ganó el premio Oscar como Mejor actriz por su actuación en la película "The Hours" (2003), por la misma, ganó un premio BAFTA y un Golden Globe a Mejor Actriz. Sin embargo, la actriz recibió fuertes críticas por su reciente papel como Lucille Ball en la película "Being the Ricardos", los fans consideraban que la australiana no estaba a la altura para encabezar la cinta que gira en torno a la legendaria comediante estadounidense, no obstante, Kidman logró callar bocas pues está nominada a Mejor Actriz para los Oscar 2022 gracias a dicha interpretación.

Los seguidores de "Yo amo a Lucy" atacaron la elección de Kidman con tanta fuerza, que la propia hija de Lucille Ball se sintió obligada a implorar por un respiro.

"No luce como ella'; 'Su nariz no es igual'; 'No es igual de graciosa'; bla bla bla bla bla", escribió Lucie Arnaz en enero.

Kidman y el director Aaron Sorkin, ambos ganadores de un Oscar, se mantuvieron firmes en la producción y he aquí los resultados.

¿DE QUÉ TRATA "BEING THE RICARDOS"?

La serie original "Yo amo a Lucy" se centraba en las extravagancias de los Ricardo, una joven pareja que vivía en Nueva York, y llegó a 60 millones de espectadores en su pico de audiencia.

"Being the Ricardos" es una especie de detrás de cámaras de una semana en la producción de la serie en 1952, durante la cual Ball, la estrella del programa, fue públicamente acusada de ser comunista en plena cacería de brujas del macartismo.

Javier Bardem interpreta al cubano Desi Arnaz, el esposo de Lucille Ball en la vida real y en la exitosa serie.

ELLAS SON LAS DEMÁS INTÉRPRETES QUE PODRÍAN LLEVARSE EL OSCAR A MEJOR ACTRIZ:

Olivia Colman por "La hija oscura"

Penélope Cruz por "Madres paralelas"

Jessica Chastain por "Los ojos de Tammy Faye"

Kristen Stewart por "Spencer"

¿QUIÉN ES NICOLE KIDMAN?

Nicole Kidman es una actriz, productora y filántropa, ganadora del premio Oscar, el Emmy y Golden Globes. Es una de las actrices mejor pagadas de la industria del cine, y ha sido reconocida como una de las personas más influyentes del mundo. Ganó reconocimiento con películas como Batman Forever (1995), y el drama The Hours (2002), la cual le dio el Premio de la Academia como Mejor actriz. Esta actriz es embajadora de organizaciones no gubernamentales como UNICEF y UNIFEM, y fundó su compañía de producción en 2010.

¿DE DÓNDE ES NICOLE KIDMAN?

Nicole Kidman es australiana-estadounidense, nacida en Hawaii gracias a los estudios de sus padres. La familia se mudó de vuelta a Australia cuando Nicole tenía cuatro años, Nicole y su hermana crecieron en Sydney, donde asistieron a la escuela Lane Cove e hicieron la secundaria en una escuela solo de niñas.

LAS PELÍCULAS Y SERIES MÁS FAMOSAS DE NICOLE KIDMAN

Nicole Kidman comenzó su carrera en el cine en 1983, apareciendo a los 16 años en la película australiana "Bush Christmas" (1983). En 1988 estuvo en "Emerald City" (1988), por la cual ganó un Australian Film Institute Award como Mejor actriz de reparto. La película "Dead Calm" (1989) le dio a Kidman el reconocimiento internacional, actuando luego junto a su ex esposo Tom Cruise en "Days of Thunder" (1990), la película con la que debutó en Estados Unidos. Su aparición en "Billy Bathgate" (1991) le dio su primera nominación a los Golden Globes, y el año siguiente se reencontró con Tom Cruise para aparecer en "Far and Away" (1992). Kidman estuvo luego junto a Alec Baldwin en "Malice" (1993) y en "My Life" (1993) con Michael Keaton.

Nicole apareció en 1995 en "Batman Forever" (1995), y en la comedia negra "To Die For" (1995). Junto a George Clooney estuvo en "The Peacemaker" (1997), y se unió a la actriz Sandra Bullock para hacer "Practical Magic" (1998), donde las actrices hacen el papel de dos hermanas brujas. Estuvo nuevamente con Tom Cruise en el drama erótico "Eyes Wide Shut" (1999), la película que marcó el momento de su divorcio del actor. En 2001, Nicole Kidman estuvo en la famosa película de Baz Lurhmann, "Moulin Rouge" (2001), por la que fue aclamada por los críticos por su actuación y canto. El mismo año estuvo en la película de terror "The Others" (2001), del director hispano-chileno Alejandro Amenábar. Estuvo el año siguiente en "The Hours" (2002) junto a Meryl Streep y Julianne Moore, fue esta la película por la que la actriz ganó el premio Oscar.

Estuvo luego en películas como "The Human Stain" (2003) junto a Anthony Hopkins y "Cold Mountain" (2003) con Jude Law y Renée Zellweger. En 2004, la actriz causó controversia con su película "Birth" (2004) donde comparte una tina con el actor Cameron Bright, y recibió una nominación a los premios Oscar por su actuación. En 2005 estuvo en "The Interpreter" (2005) junto a Sean Penn, y con Will Farrell en una de sus películas más famosas, "Bewitched" (2005) basada en el clásico de la televisión americana de los años 60. En 2007, Nicole hizo el papel de villana en la película de fantasía, "The Golden Compass" (2007). En 2008, se reunió nuevamente con el director de "Moulin Rouge" para protagonizar otra de las películas más importantes de su carrera: "Australia" (2008), en la que aparece junto a Hugh Jackman. El año siguiente apareció en el musical "Nine" (2009), con Judi Dench, Penélope Cruz y Sophia Loren.

En la película de Woody Allen, "You Will Meet a Tall Dark Stranger" (2010), Nicole recibió nominaciones al Oscar, Golden Globe y SAG Awards, y regresó a las comedias junto a Jennifer Aniston y Adam Sandler en "Just Go with It" (2011). En 2014, Nicole Kidman da vida al personaje de Grace Kelly en la película biográfica, "Grace of Monaco" (2014). En 2016 la actriz apareció en la película aclamada en los premios Oscar, Lion (2016). En 2017 comienza a trabajar en la serie de HBO, "Big Little Lies" (2017), y el mismo año estuvo en la película de Sofia Coppola, "The Beguiled" (2017) y el drama psicológico de Yorgos Lanthimos, "The Killing of a Sacred Deer" (2017). En 2018 estuvo en dos importantes dramas, "Destroyer" (2018) y "Boy Erased" (2018), y apareció en la película de superhéroes, "Aquaman" (2018).

Junto a Ansel Elgort, Nicole Kidman estuvo en "The Goldfinch" (2019), y protagonizó junto a Margot Robbie y Charlize Theron la película nominada al Oscar, "Bombshell" (2019), un filme que hace referencia a casos de acoso sexual en la industria del cine y televisión. Los próximos proyectos de Nicole Kidman incluyen la serie de HBO, "The Undoing" (2020) de la que es productora ejecutiva, y aparecerá en la serie de Hulu, "Nine Perfect Strangers" (2020).

