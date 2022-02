Oscar 2022: usuarios de Twitter podrán votar por su película favorita

Por primera vez en la historia, los Oscar abrirán su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter, anunció la Academia de Hollywood.

Desde este 14 de febrero y hasta el próximo 3 de marzo, los internautas podrán elegir su película favorita con el hashtag #OscarsFanFavorite y también seleccionar la escena con la que más disfrutaron este año bajo el lema #OscarsCheerMoment.

Los mejores mensajes se incluirán en la retransmisión de la gala, el próximo 27 de marzo y, además, la Academia sorteará entre todos los participantes tres viajes a la ceremonia del año que viene, donde los ganadores podrán presentar uno de los premios.

Además de Twitter, también podrá votar por la película favorita desde la página web de la organización.

Los Oscar son una oportunidad de unir a personas de todo el mundo con su amor por el cine ya través de estas actividades los usuarios de las redes sociales ahora tienen más oportunidades de interactuar con la gala en tiempo real, formar comunidad y ser parte de la experiencia, afirmó la vicepresidenta de 'marketing' digital de la Academia, Meryl Johnson, en un comunicado.

La organización insistió en que sencillamente "se reconocerá" a la cinta más votada, que puede no estar nominada a los premios, pero que la iniciativa no inaugura ninguna categoría oficial.

En 2019, después de varios años en los que la audiencia de los Oscar estaba cayendo en picada, la Academia propuso la creación de una categoría que premiara a la película más "popular" del año, pero la idea no prosperó.

Su intención era atraer a la audiencia de "blockbusters", como las franquicias de Marvel, DC Comics y Star Wars, sin necesidad de incluirlos en sus categorías generales, reservadas a filmes de autor o del circuito independiente.

De hecho, este año ninguna de las cintas nominadas a mejor película están entre las diez películas más taquilleras de la temporada.

"The Power of the Dog", "Licorice Pizza", "Coda", "Don´t Look Up", "King Richard", "Nightmare Alley", "Drive My Car", "Dune", "Belfast" y "West Side Story" son las candidatas al Oscar a Mejor Película del Año.





(Ann Ventura)