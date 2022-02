Oscar 2022: Dónde ver las películas nominadas a lo mejor del cine

Esta mañana se revelaron las nominaciones para los premios más importantes de la industria del cine y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 2022.

Un año que recupera el interés después del bajón pandémico, y que se presenta muy abierto en las categorías más importantes.

Recordemos que el próximo 27 de marzo se llevará a cabo la gala de los premios más importantes de Hollywood y deberías ver las películas.

Cabe señalar que muchas de ellas ya están disponibles en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ o Apple TV+, porque algunas de hecho son producciones propias de estas casas, o algunas se estrenarán las próximas semanas en los cines. Y las ordenamos en función de esa facilidad para verlas. Toma nota de dónde ver cada una para hacerte una quiniela de categoría.

EL PODER DEL PERRO

Esta película está disponible en Netflix, con 12 nominaciones en las categorías de "Película", "Dirección" (Jane Campion), "Dirección de Producción", "Fotografía", "Actor" (Benedict Cumberbatch), "Actriz Secundaria" (Kirsten Dunst), "Actor Secundario" (Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee), "Sonido", "Banda Sonora", "Guion Adaptado" y "Montaje".

El poder del perro esta basada en una de esas grandes novelas del Oeste, la directora Jane Campion (El piano) compone una melodía terrosa, áspera, siniestra por momentos, luminosa por sorpresa, volcánica en el sentido más subterráneo, latente, explosivo y destructivo.

Trata de un drama familiar en un rancho de Montana: Phil, interpretado por un enormísimo Benedict Cumberbatch, no tolera que su hermano (matizadísimo Jesse Plemons) se haya casado con una viuda (complejísima Kirsten Dunst) e intenta destruirla a ella cargando contra su hijo (hipnotiquísimo Kodi Smit-McPhee) porque es afeminado.

En las primeras capas de esta montaña de polvo humano hay un análisis poético y profundo sobre la masculinidad. Y a medida que el espectador se va enterrando, encuentra esas semillas de los conflictos humanos que solo están presentes en las mejores películas de la historia. De verdad, disfrutadla.

NO MIRES ARRIBA

Disponible ya en Netflix, cuenta con 4 nominaciones: "Película", "Banda Sonora", "Guion Original", "Montaje".

Esta cinta ha generado diversos comentarios, pues están los que la alaban y los que la destruyen. ¿Tiene gracia su parodia demoledora de una sociedad atontada y desnortada por la crispación política, la falta de rigor periodístico y los tejemanejes empresariales? ¿O más bien es una certificación de que la única manera de abordar temas complejos es hacer bromitas sobre ellos con grandes estrellas de Hollywood, pero sin llegar a molestar o a picar al espectador para que reaccione?

Esta es una película entretenida, con momentos tan gloriosos como ver a Meryl Streep poseída por el espíritu de Donald Trump, simplemente plantee ese debate, ya es como para tenerla muy en cuenta. Para muchos será una gran comedia navideña; para otros, un ejercicio de nihilismo radical que capta a la perfección cómo es la humanidad en este momento de nuestra existencia.

TICK, TICK... BOOM!

Con dos nominaciones esta cinta ya se encuentra disponible en Netflix.

Con la actuación de Andrew Garfield, este musical de Lil Manuel Miranda. Se trata de una adaptación muy libre del musical autobiográfico creado por Jonathan Larson, el autor de Rent, sobre la crisis artística y personal que vivió mientras se peleaba por sacar adelante, sin éxito, su primer montaje, Superbia.

Un homenaje muy particular, con mucho corazón, al gran renovador de Broadway que, por desgracia, no vivió lo suficiente para celebrar su enorme influencia.

MADRES PARALELAS

Con 2 nominaciones: "Mejor Actriz" (Penélope Cruz) y "Mejor Banda Sonora" (Alberto Iglesias)

Penélope Cruz se llevó la Copa Volpi en el Festival de Venecia y ahora opta a su segundo Oscar por la película más política de Pedro Almodóvar. Una reivindicación de la Memoria Histórica del franquismo a través de la historia de dos mujeres (Cruz y Milena Smit) que dan a la luz a sus respectivas hijas el mismo día en el mismo hospital.

Penélope exprime sus mejores virtudes como actriz en una composición rebosante de naturalidad, de dolor y de matices que de alguna manera atraviesa el espíritu de toda una generación. El impacto ya lo dio el cartel censurado de Madres paralelas, pero encima ahora podrían llevarse hasta dos estatuillas a casa. Está complicadísimo, pero nada es imposible.

FUE LA MANO DE DIOS

Esta película cuenta con una nominación en la categoría de "Mejor Pelicula Internacional" y se encuentra disponible en Netflix.

Paolo Sorrentino, el dios del cine italiano que ascendió a los cielos con La gran belleza y volvió a la tierra en forma de Young Pope, viaja a su Nápoles natal para contar una historia basada en su propio drama familiar.

LA HIJA OSCURA

3 nominaciones: "Mejor Actriz" (Olivia Colman), "Mejor Actriz Secundaria" (Jessie Buckley), "Mejor Guion Adaptado", disponible en Netflix.

Las estrellas de la gran pantalla convertidas en cineastas de pleno derecho. Maggie Gyllenhaal ya nos avanzó su cambio de rol en la serie The Deuce, cuando su personaje pasaba de ser la actriz frente a las cámaras a liderar el set detrás de ellas. Con La hija oscura marca su debut en la dirección y la crítica se ha deshecho en halagos. ¡Hasta se llevó el premio a Mejor Guion en el Festival de Venecia! Parece que su camino hacia el Oscar está bastante pavimentado. El guion que adapta la novela de Elena Ferrante y Olivia Colman son maravillosos.

DUNE

La película con más nominaciones, pues cuenta con 10: Película, Dirección de Producción, Fotografía, Efectos Especiales, Montaje, Vestuario, Sonido, Banda Sonora, Guion Adaptado, Maquillaje y se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Dune te va a dejar con ganas de más, y eso es una muy buena señal para una fantasía épica de estas características. Además de su poderío visual, que es impactante, esta versión de Denis Villeneuve se entiende mucho mejor que la de David Lynch (tampoco era complicado) y se centra en primera parte de la novela de Frank Herbert.

BEING THE RICARDOS

3 nominaciones: Actriz (Nicole Kidman), Actor (Javier Bardem), Actor Secundario (J.K. Simmons)

La nueva película de Aaron Sorkin ha tenido una trayectoria muy irregular en la temporada de premios, pero Nicole y Javier son mucho. Kidman da vida a la icónica pionera televisiva Lucille Ball en una semana de grabaciones de su programa I Love Lucy, con Bardem en el papel de Desi Arnaz, actor y músico cubano que coprotagonizó la serie con Ball. Un inteligente retrato de la caza de brujas en el Hollywood dorado, y también una visión feminista que explota en plena ola conservadora.

Dicha cinta se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

LA TRAGEDIA DE MACBETH

Disponible en Apple TV+, con 3 nominaciones: "Mejor Actor" (Denzel Washington), "Dirección de Producción", "Fotografía".

De momento, parece que Joel Coen lo ha conseguido con La tragedia de Macbeth, donde las palabras de William Shakespeare cobran vida en un escenario en blanco y negro que algunos ya consideran una de las grandes experiencias cinematográficas del año. Es la primera película de Joel sin su hermano Ethan, y parece que eso le ha llevado a distanciarse de su estilo en películas como No es país para viejos o incluso la reciente La balada de Buster Scruggs. No, no, esto no tiene nada que ver. Esto es Denzel Washington y Frances McDormand liderando la tragedia shakespeariana con la potencia del teatro y la espectacularidad visual del cine.

CODA

Esta cinta se estrena en cines el 18 de febrero y en Apple TV+, cuenta con 3 nominaciones: Película, Guion Adaptado, Actor Secundario (Troy Kotsur)

Remake de la francesa La familia Bélier de 2014, esta pequeña película se llevó el premio a "Mejor Película" en la pasada edición del Festival de Sundance, donde Apple TV+ pagó una millonada (en concreto, 200 millones de dólares) por obtener los derechos de su distribución. La trama sigue a Ruby (Emilia Jones), una joven de 17 años que es el único miembro con audición de una familia de sordos, y que debe equilibrar sus sueños personales con las obligaciones que conlleva su situación en casa. Al contrario que su predecesora francesa, aquí los personajes sordos sí están interpretados por actores y actrices sordos.

ENCANTO

Disponible en Disney+, con nominaciones como "Película de Animación", "Banda Sonora", "Canción" (Lin-Manuel Miranda)

Siguiendo la línea de Coco, Disney se abre de lleno a la cultura hispana, en este caso a la colombiana, con despliegue de color y canciones de Lin-Manuel Miranda. La película hace honor a su título, porque es de un realismo mágico adorable, y además tiene la capacidad de obsesionar a los fans con mil teorías sobre los poderes de su protagonista. Las otras candidatas a Mejor Película de Animación son: Luca (también en Disney+, Flee, The Mitchells Vs The Machines y Raya y el último dragón.

WEST SIDE STORY

7 nominaciones: Película, Dirección (Steven Spielberg), Dirección de Producción, Fotografía, Actriz Secundaria (Ariana DeBose), Vestuario, Sonido, se encuentra ya disponible en cines.

Esta súper producción anhela replicar las grandezas de la película de 1961, que convertía Romeo y Julieta de William Shakespeare en un musical moderno en las calles de Nueva York. Dos bandas callejeras enfrentadas por sus rivalidades y dos jóvenes (en esta versión, interpretados por Rachel Zegler y Ansel Elgort) que se enamoran a pesar de las diferencias.

Belfast

7 nominaciones: Película, Dirección (Kenneth Branagh), Actriz Secundaria (Judy Dench), Actor Secundario (Ciarán Hinds), Sonido, Guion Original, Canción (Van Morrison), disponible en cines.

¿Qué le gusta más a Hollywood que las historias sobre Hollywood? Cuando los directores cuentan sus propias historias y traumas. Kenneth Branagh, que tan pronto te hace de profe de Hogwarts como te dirige una versión moderna de Cenicienta, ha decidido ponerse serio y contar cómo su familia sufrió los conflictos entre protestantes y católicos en la Belfast de los años 60. Pero no os confundáis: esta película tiene más comedia que drama, y está contada a través de la perspectiva de la infancia. Se llevó el Premio del Público en el Festival de Toronto.

EL MÉDODO WILLIAMS

Disponible en cones, cuenta con 6 nominaciones: Película, Actor (Will Smith), Actriz Secundaria (Aunjanue Ellis), Guion Original, Montaje, Canción (Beyoncé)

Hollywood adora las historias reales, y más aún si vienen acompañadas de mensajes aspiracionales, relatos de superación, vibraciones feel-good con un poco de conciencia social y un cierto orgullo en el Sueño Americano. Todo eso lo han encontrado en El método Williams.

Dirigida por Reinaldo Marcus Green, se trata de un bioserie sobre Richard Williams, el padre de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams.

La pregunta se va respondiendo en la película, que muestra cómo el patriarca de los Williams dedicó toda su vida a sacar a su familia del barrio de Compton y darles las oportunidades que él nunca tuvo. Y es encomiable. Tanto como Will Smith dándole vida en uno de los mejores papeles de su carrera.

LICORICE PIZZA

3 nominaciones: Película, Dirección (Paul Thomas Anderson), Guion Original, disponible en cines.

Una nueva película de Paul Thomas Anderson siempre es todo un acontecimiento. Desde Boogie Nights hasta Pozos de ambición, y sin olvidar la magistral The Master, el cineasta (llámalo PTA) se ha ganado una buena reputación de cineasta infalible. Su nuevo trabajo es Licorice Pizza, una película ambientada en los años 70 en el valle de San Fernando: la historia sigue a un estudiante de instituto que lucha por compaginar su vida estudiantil con su faceta de prometedor actor juvenil.

DRIVE MY CAR

4 nominaciones: Película, Dirección (Ryusuke Hamaguchi), Película Internacional, Guion Adaptado

Casi tres horas de cine japonés del pausado pero implacable, como un Bergman cruzado por Murakami. De hecho es una adaptación de un cuento del eterno candidato al Nobel, sobre un actor y director de teatro que acepta montar la obra Tío Vania en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chófer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS

La película de Guillermo del Toro está disponible en cines y cuenta con 3 nominaciones: "Mejor Película", "Mejor Fotografía", "Diseño de Producción".

Guillermo del Toro se marca otra delicia retro con este remake del famoso noir de 1947 que protagonizó Tyrone Power y al que ahora dan vida Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette o Willem Dafoe, entre otros. Estas son las otras cinco películas que inspiraron al director mexicano, siempre adorado por los Oscar pero este año no tanto, para una versión posiblemente innecesaria pero muy agradable de ver.

LOS OJOS DE TAMMY FAYE

2 nominaciones: Actriz (Jessica Chastain), Maquillaje, disponible en cines

La transformación asombrosa de Jessica Chastain, física y espiritual, es lo que realmente consigue que no quites ojo a esta Tammy Faye, la telepredicadora más famosa de Estados Unidos. La película transita desde su auge a su estrepitosa caída en desgracia, todo en un tono telefilm que habría pasado desapercibido si no fuera por el magnetismo de su protagonista.

LA PEOR PERSONA DEL MUNDO

Esta película se estrena en cines el próximo 11 de marzo y cuenta con 2 nominaciones: Película Internacional, Guion Original.

Desde noruega llega esta película adorada por la crítica que en realidad es la tercera parte de una especie de trilogía ideada por su director, Joachim Trier. La historia parece típica, la de una chica con conflictos amorosos y laborales que va perdiendo la ilusión por el camino, pero la forma en que está contada no te va a dejar indiferente. Una de las pelis más especiales del año.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Esta película de superhéroes cuenta con 1 nominación: Efectos Especiales

Sí, échate las manos a la cabeza porque si no aprovechas para ver esta entrega de Spider-Man en cines, va a pasar mucho tiempo hasta que esté disponible en plataformas. De hecho, por temas de derechos, lo más probable es que pasen incluso años hasta que entre en el catálogo de Disney+. Otras nominadas a Mejores Efectos Especiales son Free Guy y Shang-Chi.

LA CASA GUCCI

Disponible en cines, cuenta con 1 nominación: Maquillaje

Aunque se ha quedado sin nominación, Lady Gaga se zampa con todo el descaro del mundo a Adam Driver, a Al Pacino y a Jared Leto en este biopic de Patrizia Reggiani, la mujer que asesinó a Maurizio Gucci. Un culebrón deluxe con narrativa clásica y despliegue de escenarios que, si bien no es la película favorita de los críticos de hocico fino, sí funciona de maravilla como exquisito placer culpable.

