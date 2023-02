Natalia Lafourcade se llevó el Grammy a "Mejor Álbum de Música Regional Mexicana".

La cantautora se convirtió en una de las primeras mujeres premiadas este 2023 junto a Rosalía y Viola Davis. Lafourcade superó a Chiquis Rivera, Christian Nodal, Marco Antonio Solís y Los Tigres del Norte.

La cantautora mexicana se lleva el prestigioso galardón por su trabajo, en 2020 fue reconocida en la misma categoría por Un canto por México, vol. 1. Cabe recordar que durante sus más de 20 años de trayectoria ha estado nominada en ocho ocasiones y solamente ha ganado dos veces.

Además, la edición de los premios Grammy que se están celebrando este domingo en el Crypto Arena de Los Ángeles, ya entregó varias estatuillas previo a la gala oficial.

Más ganadores

Rosalía obtuvo Mejor álbum rock latino o Mejor álbum alternativo por Motomami.

La artista catalana competía con Tinta y Tiempo de Jorge Drexler; 1940 Carmen, Mon Laferte; Alegoría, de Gaby Moreno; y con Los Años Salvajes, obra de Fito Páez.

Además, se convirtió en la primera artista solista en ganar dos veces la categoría Best Latin Rock or Alternative Album en los Grammys.

Viola Davis conmocionó a sus colegas y público en general cuando subió al escenario para agradecer su primer Grammy por su audiolibro Finding me.

Se trata de los artistas que han conseguido ganar un Emmy, un Óscar, un Tony y un Grammy. Algunas celebridades que han alcanzado este estatus son: Rita Moreno, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks, Jennifer Hudson y Whoopi Goldberg.

Por otra parte, Taylor Swift se robó las miradas durante la alfombra roja con un traje azul de dos piezas y unos enormes aretes plateados. La cantante recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer su primer Grammy de la noche por su cortometraje de All Too Well.

