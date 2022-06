Michael J. Fox recibirá un Oscar honorífico por su trayectoria, así como el premio humanitario Jean Hersholt.

Los Premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood (Governors Awards) se entregan anualmente en una ceremonia con pocos invitados y que no es transmitida por televisión, este año se llevará a cabo el 19 de noviembre, en Los Ángeles, anunció este martes 21 de junio la Academia.

"La incansable defensa de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox, junto con su optimismo ilimitado, ejemplifica el impacto de una persona para cambiar el futuro de millones", expresó David Rubin, presidente de la Academia.

Además de participar en películas como "Regreso al futuro", "El secreto de mi éxito", "Corazones de hierro", "Doc Hollywood" y "La buena esposa", Michael J. Fox, quien fue diagnosticado con Parkinson en 1999, creó la fundación Michael J. Fox dedicada a encontrar una cura para el Parkinson.

LAS PELÍCULAS MÁS POLÉMICAS DE DISNEY

TAMBIÉN RECONOCERÁN EL TRABAJO DE DIANE WARREN, PETER WEIR Y EUZHAN PALCY

El Oscar honorífico también será entregado a la compositora Diane Warren, quien ha estado nominada al Oscar a Mejor Canción Original en 13 ocasiones, aunque esta será la primera estatuilla que consiga llevarse a casa.

Es autora de temas como "Nothing´s gonna stop us now", "Because you loved me", "How do I live", "I don´t want to miss a thing" y "Til it happens to you". Ha colaborado con Beyoncé, Lady Gaga, Celine Dion, Carlos Santana y Whitney Houston.

También será reconocido el director Peter Weir, responsable de clásicos del cine como "El club de los poetas muertos", "El show de Truman", "La costa de los mosquitos" y "El año que vivimos peligrosamente".

Así como la guinoista Euzhan Palcy, quien se convirtió en 1983 en la primera persona negra en ganar el León de Plata en el Festival de Venecia con "Sugar cane alley", una película de bajo presupuesto que también se llevó el César a la Mejor Película Debutante.

Mientras que con "Una árida estación blanca" (1989) consiguió ser la primera mujer negra que dirigía una cinta para uno de los grandes estudios de Hollywood, la factoría MGM, con Marlon Brando.

"Su importancia revolucionaria está cimentada en la historia del cine", señaló Rubin.

PABLO MONTERO ROMPE EL SILENCIO Y HABLA SOBRE SU SUPUESTO ALCOHOLISMO

(Lérida Cabello)