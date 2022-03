Looks del viejo Hollywood se apoderan de la alfombra roja de los BAFTA 2022

Luego de que el año pasado se llevara a cabo una ceremonia híbrida (física y digital), los BAFTA 2022 vuelven en todo su esplendor. Las estrellas de la industria defilan por la alfombra roja con brillantes vestidos a medida, diseños glamorosos dignos de viejo Hollywood.

A continuación, hacemos un repaso por los mejores atuendos de las estrellas que ya comienzan a desfilar por la alfombra roja de los BAFTA 2022, invitados de lujo siguen llegando al Royal Albert Hall donde se llevará acabo el evento.

LAS CELEBRIDADES EN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS BAFTA 2022:

LADY GAGA

Lady Gaga, nominada por House of Gucci, llegó a la alfombra roja con un look de inspiración Old Hollywood.

SALMA HAYEK

La actriz mexicana escogió un vestido de inspiración gótica para esta edición de los premios Bafta 2022.

EMMA WATSON

La actriz se sumó a la tendencia del "wet hair" en la alfombra roja de los premios Bafta 2022.

MILLE BOBBY BROWN

La estrella de "Stranger Things" deslumbró con un vestido negro y guantes de ópera.

EMILIA JONES

Emilia Jones lució su figura con un deslumbrante vestido de lamé dorado con una falda plisada con abertura lateral y cuello halter.

DAISY EDGAR-JONES

Daisy Edgar-Jones lució un vestido de azul claro de lentejuelas escotado que acompañó con un peinado sencillo.

NAOMI CAMPBELL

Naomi Campbell portó un vestido negro con escote cuadrado y mangas aladas. Lo acompañó con una melena lacia y un brazalete con diamantes y aretes a juego.

LUCY BOYNTON

Lucy Boynton resaltó su belleza con un vestido largo con una sutil abertura lateral y un escote con capa en un estampado contrastante.

SIMONE ASHLEY

Simone Ashley se robó las miradas con su belleza y su traje de pantalón color rosa mexicano que acompañó con un top semitransparente.

ARIANA DEBOSE

Ariana DeBose replicó el outfit de su personaje Anita de "West Side Story" con un vestido color canario Oscar de la Renta.

(Imelda Téllez)