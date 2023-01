El director mexicano Guillermo del Toro ganó el Globo de Oro 2023 a Mejor Película por "Pinocho", venciendo a cintas como "El gato con botas: El último deseo", "Red" y "Marcel the Shell With Shoes On".

También estaba nominado a las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, llevándose el de Mejor Película Animada, por lo que fue recibido entre gritos y aplausos del auditorio, gracias a que su "Pinocho" ha sido aclamado por el público y por críticos de cine, debido a que su adaptación del clásico cuento italiano destaca por su animación e historia.

Del Toro recibió el premio acompañado del cineasta Mark Gustafson, quien codirigió "Pinocho". Y agradeció al cast de la película, así como a los animadores.

"Queremos dedicarlo (el premio), primero que nada a nuestras esposas, Jeniffer y Kim, pero también a nuestro crew y cast de animadores", señaló.

Y agregó que esta película fue más que mil días de filmación, fue dar vida, belleza y amor.

"Esta película fue más que mil días de filmación, fue dar vida, belleza y amor para una historia sobre la vida perdida y pertenencia".

Asimismo dijo estar agradecido de que los Globos de Oro se llevaran a cabo de forma presencial y mencionó que "es un buen año para la animación, recalcando que este genero no es sólo para niños".

"La animación es cine. La animación no es un género para niños, es un medio", apuntó respecto a su más reciente trabajo que fue realizado con la técnica de stop motion, cuadro por cuadro.

"Pinocho" era una de las favoritas para ganar el premio debido al estilo de animación en stop motion, cuadro por cuadro, que retrató el director mexicano y el maestro de la animación, Mark Gustafson, reinventando el cuento clásico del mítico niño de madera de Carlo Collodi, llevando a Pinocho a vivir una mágica aventura llena de amor y realismo.

Con este Globo de Oro, Guillermo del Toro suma dos preseas, en 2017 se llevó la de Mejor Director por "La forma del agua".

(Lérida Cabello)