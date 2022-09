La noche del 12 de septiembre se celebró el galardón anual a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense que entregan tres grandes organizaciones: la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences).

Tras una noche repleta de ganadores, Succession encabezó los nominados en la categoría de series dramáticas con 25 nominaciones, seguido de Euphoria con 16.

La gran perdedora de la gala, y la favorita de muchos, fue la serie spin-off Better Call Saul, que al ser nominada en diversas categorías no se llevó ningún premio a casa.

La lista completa de ganadores

Zendaya - Actriz principal de drama por 'Euphoria'.

Lee Jung-jae - Actor principal de drama por 'El juego del calamar'.

Jean Smart - Actriz principal de comedia por 'Hacks'.

Jason Sudeikis - Actor principal de comedia por 'Ted Lasso'.

Julia Garner - Actriz secundaria de serie de drama por 'Ozark'.

Matthew Macfadyen - Actor secundario de serie de drama por 'Succession'.

Sheryl Lee Ralph - Actriz secundaria de comedia por 'Abbott Elementary'.

Brett Goldstein - Actor secundario de comedia por 'Ted Lasso'.

Jennifer Coolidge - Actriz secundaria de miniserie por 'The White Lotus'.

Michael Keaton - Actor principal de miniserie por 'Dopesick'.

John Oliver - Mejor programa de variedades a 'Last Week Tonight With John Oliver'.

Amanda Seyfried - Actriz principal de miniserie por 'The Dropout'.

Murray Bartlett - Actor secundario de miniserie por 'The White Lotus'.

Lorne Michaels - Mejor programa de sketches por 'Saturday Night Live'.

Lizzo - Mejor concurso por 'Lizzo´s Watch Out for the Big Grrrls'.

Mejor guión para una serie de comedia:

Abbott Elementary

Mejor dirección de una serie dramática:

Hwang Dong-hyuk

Mejor serie de drama:

Succession

Mejor serie de comedia:

Ted Lasso

Mejor miniserie o antológica:

The White Lotus

aemz