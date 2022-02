Del Toro, Penélope y Lin-Manuel lideran récord de nominaciones latinas al Oscar

Esta mañana la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció la lista de nominados a los Premios Oscar 2022.

Por primera vez en la historia de los Oscar, que actores y producciones de origen latino rompen récord en nominaciones a los Premios Oscar.

OSCAR 2022: DÓNDE VER LAS PELÍCULAS NOMINADAS A LO MEJOR DEL CINE

Guillermo del Toro, Penélope Cruz, Lin-Manuel, Adriana DeBose, Javier Bardem, Carlos López Estrada, entre otros, podrían ganar la codiciada estatuilla del Premio Oscar el próximo 27 de marzo.

La 94ª entrega del Premio Oscar podría ser histórica para los latinos, Lin-Manuel Miranda está nominado por la canción de "Dos oruguitas", de la película "Encanto", en la categoría de "Mejor Canción". El tema interpretado por el cantante colombiano Sebastián Yatra es el primero en español en competir en esa categoría desde 2015, cuando "Al otro lado del río" del cantante uruguayo Jorge Drexler ganó la estatuilla del Oscar.

"Nightmare Alley" y "Raya y el último dragón" fueron nominadas en las categorías de "Mejor Película" y "Mejor Película Animada".

Una vez más, Guillermo del Toro pondrá en alto el nombre de México, el director logró cuatro nominaciones al Premio Oscar por "Nightmare Alley".

"Nightmare Alley" (El callejón de las almas perdidas) esta nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

El mexicano, Carlos López Estrada es de los directores de "Raya y el último dragón", una cinta de Disney inspirada en las culturas del sur de Asia. Como si eso fuera poco, el cineasta también formó parte del equipo creativo de "Encanto" y podría llevarse a casa su primer Oscar.

Lin-Manuel Miranda fue el compositor de la música de la cinta animada "Encanto". De ganar por "Dos oruguitas", el compositor sería la décimo séptima en la historia en recibir la distinción de "EGOT", que se reserva a los artistas que han ganado en los Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Penélope Cruz y Javier Bardem son la sexta pareja en la historia de los Oscar en estar nominados en el mismo año.

Penélope Cruz fue nominada por su actuación en la película "Madres Paralelas" de Pedro Almodóvar.

Javier Bardem compite en la categoría de "Mejor actor" por la película "Being the Ricardos". Esta es la cuarta nominación del actor español al Premio Oscar, de ganar sería su segunda estatuilla, después de estar nominado como "Mejor Actor Secundario" en "No Country for Old Men".

Además, de Penélope Cruz y Javier Bardem, España también esta representada en los Premios Oscar por Alberto Iglesias en la categoría de "Mejor Banda Sonora" por "Madres paralelas".

Patrick Hernández, un músico francés de padre español, es el compositor de "Be Alive", la canción de Beyonce, que está nominada como "Mejor Canción" por el filme "King Richard".

En la categoría de "Mejor Corto de Animación" fue nominado el chileno Hugo Covarrubias por "Bestia".

PREMIOS OSCAR 2022: LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LO MEJOR DEL CINE

Adriana DeBose, de origen puertorriqueño fue nominada en la categoría de "Mejor Actriz de Reparto", por "West Side Story" de Steven Spielberg.

Otros latinos que destacan, es la directora de casting peruana Carmen Cuba, quien se encargó de reclutar a los actores en "The Power of The Dog". Óscar Isaac participó en "Dune", la película compite en la categoría de "Mejor Película". Florencia Martín fue diseñadora de "Licorice Pizza", nominada a "Mejor Película" y Juan David Bianchi es el director de fotografía de la cinta animada "Luca".

(Ann Ventura)