Beyoncé rompió el récord como la artista más nominada y premiada en la 65 entrega de los premios Grammy, sumando 32 a lo largo de su carrera.

La intérprete estaba nominada en nueve categorías: Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Dance o Electrónica por "Renaissence", así como Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Grabación Dance/Electrónica por su single "Break my Soul", Mejor Interpretación R&B con "Virgos Groove", Mejor Interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa", Mejor Canción R&B "Cuff It"

Con estas nueve nominaciones, Beyoncé alcanzó las 88 nominaciones en toda su carrera, empatando con su esposo, Jay-Z, como los artistas con más nominaciones de la historia de los premios Grammy, que se llevaron a cabo este domingo 5 de febrero en el Arena Crypto, en Los Ángeles, California.

Beyoncé, que ahora tiene 32 premios, solo necesitaba dos más para romper el récord que tenía el director húgaro-británico Georg Solti, que alcanzó 31 premios Grammy, y que desde 1997 nadie le había podido quitar el título.

Durante la ceremonia previa a la transmisión de los Grammy, Beyoncé ganó por primera vez en la categoría de Mejor Grabación de Música Electrónica de Baile por "Break My Soul". También ganó el premio a la Mejor Interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa", Mejor Canción R&B con "Cuff It" y Mejor Álbum Dance y Electrónico por "Reinassance".

"Gracias, intento no angustiarme demasiado, quiero recibir esta noche..., quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu. A mis padres, mi padre, mi madre, por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa mirando. A la comunidad que por su amor y por abrazar este género", expresó Beyoncé visiblemente conmovida.

LOS GRAMMYS EN LA HISTORIA DE BEYONCÉ

Beyoncé debutó en la música con Destiny´s Child. Como miembro de este trío recibió dos premios por "Say My Name". También ha recibido varios reconocimientos por sus colaboraciones con artistas como Steve Wonder, Shakira, Kanye West, y su esposo Jay-Z.

Gracias a su versatilidad ha recibido estatuillas en diferentes categorías: pop, R&B, música urbana, rock y rap, siendo reconocida por éxitos como "Crazy In Love", "Single Ladies (Put A Ring On It)", "Halo" y "Drunk in Love".

Aunque no siempre le ha ido bien en los premios Grammy, pues con su álbum "Lemonade" (2016) solamente ganó dos de las nueve categorías en las que estaba nominada.

(Lérida Cabello)