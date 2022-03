BAFTA 2022: la lista completa de los ganadores de los premios británicos

Los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas se acaban de entregar en Londres, en una ceremonia donde se reconoció lo mejor del cine británico, juntos unas cuantas películas y actuaciones internacionales que merecen ser reconocidas. aquí te contamos quiénes son los ganadores de los Premios BAFTA 2022 en su edición número 75.

Este 2022, películas como Dune, The Power of the Dog, Drive My Car y CODA fueron de las grandes nominadas y se llevaron varios reconocimientos. Tory Kotsur, el protagonista de CODA, hizo historia de nuevo al llevarse otro premio en la categoría de actuación (con lo que sigue dando mayor visibilidad a la comunidad de actores sordos o con diferencias auditivas), mientras que Dennis Villeneuve se llevó premios por los efectos visuales y el sonido de su adaptación de la novela de Frank Herbert. Además de que Drive My Car sigue sorprendiendo con cada premio que se lleva.





La ceremonia se llevó a cabo el mismo día de los Critic's Choice Awards, otro de los premios más importantes que se entregan antes de la llegada del Oscar 2022, donde se espera ver a Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield o a Will Smith llevarse el premio mayor como actores.

GANADORES DE LOS BAFTA 2022:

Mejor película

El poder del perro

Mejor película británica

Belfast

Mejor película en idioma que no es inglés

Drive My Car

Mejor debut de un(a) escritor(a), director(a) o productor(a) británico(a)

The Harder They Fall, Jeymes Samuel (guionista/director) (también escrita por Boaz Yakin)

MEJOR DOCUMENTAL

Summer Of Soul

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Encanto

Mejor dirección

El poder del perro, Jane Campion

Mejor guion original

Licorice Pizza

Mejor guion adaptado

Coda: Señales del corazón

Mejor actriz

Joanna Scanlan, After Love

Mejor actor

Will Smith, Rey Richard

Mejor actriz de reparto

Ariana Debose, West Side Story

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur, Coda: Señales del corazón

Mejor banda sonora

Dune

Mejor sonido

Dune

Mejor casting

West Side Story

Mejor fotografía

Dune

Mejor edición

Sin tiempo para morir

Mejor diseño de producción

Dune

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Mejor maquillaje y peinado

The Eyes Of Tammy Faye

Mejores efectos visuales

Dune

Premio BAFTA a la estrella emergente

Lashana Lynch

(Imelda Téllez)