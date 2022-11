Es curioso que de un día para otro me casaron con alguien que ni conozco, es más no sabía que en realidad había una persona con ese nombre. De pronto este hombre, que me lo presenten por cierto, empezó a aparecer en muchas notas como mi esposo, hasta lo meten en mis biografías. Es curioso que siempre me achacan novios, maridos, pero mi estado civil es: ¡INGOBERNABLE! yo sigo siendo una soltera codiciada y no sospechosa.