Para descubrir alguna infidelidad, una joven llevó las cosas al extremo. Resulta que para poder descubrir si en el celular de su pareja había mensajes o fotos comprometedoras, la mujer decidió contratar a un ladrón para que le robara el teléfono a su novio y, de esta manera, poder verificar su contenido.

La joven contó su polémica historia en TikTok, donde rápidamente se hizo viral. La usuaria de nombre beba.valdezh contó que ya sospechaba que su novio se veía con otra mujer, por lo que decidió tomar cartas en el asunto.

Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para robarle el cel a mi novio porque quería ver si me era infiel



Tras hacerse de manera ilegal con el celular, comprobó que su instinto no se equivocaba. Al descubrir que le ponían los cuernos comenzó a llorar. "Lo terminé de revisar, empecé a llorar y se lo di".

Pero dentro de lo malo, al menos recibió algo a cambio. El ladrón decidió darle parte del dinero que ganó de la venta del smartphone, pues le dio sentimiento que fuera engañada.

Después cuando vendió el cel me marcó para darme la mitad del dinero porque, efectivamente, sí me ponía los cuernos



"Cuando tiene más palabra el asaltante que el novio... No anden dando ideas porque sí la aplico... El mejor dinero invertido... Eres la mejor historia que me encuentro en TikTok... No sé quién ha hecho menos mal en esta situación... ", fueron algunos de los comentarios que recibió la mujer.

Pero... ¿Todo esto es verdad? Tal parece que no, la propia usuario confirmó en su Tiktok que fue una historia inventada que se salió de control, los medios tradicionales hicieron de esta historia cierta sin contar la verdad.

