North America's reveló los 50 nombres de los mejores bares del mundo, en los que 11 son de México y 2 están ubicados en la Ciudad de México.

Así que aquí te contamos un poco más de los bares que puedes frecuentar con tus amigos y asegurándote que pasarás un momento muy agradable.

LOS MEJORES BARES DE MÉXICO

1- Handshake Speakeasy

Detrás de la pared de una tienda de cigarros sin pretensiones en la Colonia Juárez, se encuentra Handshake Speakeasy. Los arcos de cobre enmarcan la barra trasera y la larga barra de mármol se sienta al frente como un altar para el cóctel.

El Mexi-Thai de Handshake Speakeasy, parece ser una bebida simple, como un Martini. Pero los ingredientes (tequila lavado con coco, un destilado de lima makrut casero, cordial de tomate clarificado y aceite de albahaca) se combinan para presentar un sabor completamente diferente y delicioso.

También el bar cuenta con una enorme lista de licores es una colección de botellas raras, con muchos años de antigüedad. Todas estas botellas también están disponibles mezcladas en cócteles premium.

2- Licorería Limantour

La célebre escena de cócteles artesanales de la Ciudad de México comenzó con Licorería Limantour en 2011. Limantour es el bar de neón de dos niveles y tecnicolor.

El fundador Benjamín Padrón y el gerente del bar, José Luis León, elaboraron un menú que celebra su hogar en la Roma, con destacados como el Mezcal Stalk (mezcal, licor de naranja, jugo de piña, miel de agave, bordeado con sal de gusano) y la amada Margarita al Pastor (tequila, licor de naranja, mezcla para tacos y lima).

3- Baltra Bar

En cualquier martes por la noche, uno puede encontrar a la mayoría de la comunidad de cócteles artesanales de la Ciudad de México reunida en Baltra Bar para Martinis. El sello de aprobación de los cantineros está garantizado: el espacio de Baltra crea la sensación de un café de barrio junto con un menú de bebidas cosmopolita. De hecho, el director de bebidas José Luis León también es responsable de la célebre Licorería Limantour.

Los sabores matizados compensan un ambiente animado con amigos reunidos en banquetas alrededor de mesas bajas. En medio de la alegría de vivir, uno podría perderse los recuerdos de Charles Darwin que decoran el espacio.

4- Zapote Bar

En la cultura maya, el fruto del árbol de Zapote, el mamey, es símbolo de hospitalidad. Ubicado en el resort tropical Rosewood Mayakoboa de Yucatán, el Zapote Bar es fiel a su nombre. Dentro de los extensos ambientes fusionistas maya-modernos del bar, la comodidad del huésped es primordial. El énfasis en la comodidad es evidente desde el cóctel de bienvenida hasta el laberinto de salas privadas para degustar agave, cenas con vino y fumar puros.

5- Kaito del Valle

Kaito comenzó como un izakaya de arriba para acompañar al destacado restaurante estelar de sushi del mismo nombre. Pero, con el tiempo, el bar ubicado en la del Valle Centro, Benito Juárez, se convirtió en una constelación propia. Inspirándose en el legendario 'kaito' de Japón o las buceadoras de perlas, el equipo de bar de mujeres de la gerente del bar, Claudia Cabrera, está mezclando cócteles japoneses únicos en su clase... y amando cada minuto. Aquí, el personal se esfuerza por garantizar que sus invitados disfruten de la experiencia tanto como ellos. Claro, hay una increíble colección de sake y una impresionante lista de highballs.

6- Café de Nadie

Café de Nadie se convirtió en una de las atracciones de visita obligada de la Ciudad de México en menos de un año.

Al entrar al café ubicado en la Roma Norte, el enfoque en la música es inmediatamente claro. Unos 1,500 álbumes de vinilo se alinean en las paredes, un equipo de alta fidelidad de alta tecnología le da una serenata a la sala llena de gente con un sonido nítido y los logotipos del ecualizador marcan el espacio minimalista.

En el menú, las bebidas originales están inspiradas en canciones, como el sencillo homenaje de Commodores, Sunday Morning (vodka marinado con fresas, vermut con macadamia, espuma de chardonnay y vainilla).

7- Hanky Panky

En una esquina de una calle oscura en el moderno barrio de Roma de la Ciudad de México se encuentra una de las mejores tiendas de comida de la ciudad. Mientras los transeúntes comen tortas, los invitados que tienen la suerte de tener una reserva son escoltados al armario de almacenamiento de la tienda. Detrás de las pilas de artículos de papel, se abre una puerta secreta para revelar uno de los espacios más hermosos de la CDMX. Banquetas lujosas de cuero rojo, una larga barra de mármol y una cálida bienvenida hacen que todos y cada uno de los invitados se sientan como VIP en este bar escondido.

8- Sabina Sabe

Nombrada así por la mítica curandera mazateca María Sabina, Sabina Sabe está en Oaxaca y seguramente te brindará un tónico para cualquier dolencia. El bar cuenta con un laberinto de habitaciones, cada una de las cuales ofrece un área de descanso íntima para la multitud cosmopolita que acude en masa cualquier noche de la semana. Pinturas de Alejandro Magallanes completan la experiencia con un ambiente oaxaqueño único.

Fiel a su forma, el mezcal es la especialidad aquí y lo hacen bien. Sabina Sabe promociona una de las bibliotecas del espíritu más grandes del mundo. Sorprendentemente, el personal está íntimamente familiarizado con todas y cada una de las expresiones.

9- El Gallo Altanero

El espíritu mismo de Jalisco se siente manifiesto en El Gallo Altanero. Primero, uno debe pasar por el Café Fitzroy hacia el patio de paredes de adobe y yeso. Luego, suba unas escaleras y colóquese en lo alto de un pequeño balcón, encontrará esta meca del agave, literalmente brillando como un faro. Una vidriera retroiluminada con una representación modernista de un agave se encuentra detrás de la barra cuadrada de 13 asientos. Hay asientos adicionales disponibles en los mostradores que bordean el balcón, pero un taburete de bar ofrece educación.

10- Selva

Si uno tuviera que destilar y embotellar la esencia de Oaxaca, sabría como un cóctel Selva. La decoración moderna de mediados de siglo del bar se compensa con plantas de selva y agave en el exterior y pintadas en las paredes estucadas. Pequeños toques como el arte indígena complementan la decoración.

11- Arca

Imagina un oasis excavado en el corazón de la jungla en Quintana Roo, en la península de Yucatán. Este tesoro de tesoros líquidos y culinarios es el Arca de Tulum. Las mesas de madera se esconden bajo la sombra de árboles centenarios y enrejados más nuevos. Aquí, una multitud moderna encuentra consuelo en las concurridas calles del exterior y un atento personal apasionado por la hospitalidad se asegura de ello durante la visita.

LOS OTROS MEJORES BARES DEL MUNDO

1- Attaboy- New York.

2- Katana Kitten- New York.

3- Kumiko- Chicago.

4- Café La Trova- Miami.

5- Dante- New York.

6- Thunderbolt- Los Ángeles.

7- Civil Liberties- Toronto.

8- La Factoría- San Juan.

9- Sweet Liberty- Miami.

10- Double Chicken Please- New York.

11- Service Bar- Washington.

12- Raised by Wolves- San Diego.

13- Amor y Amargo- New York.

14- Jewel of the South- New Orleans.

15- The Keefer Bar- Vancouver.

16- Dear Irving- New York.

17- Overstory- New York.

18- Herbs&Rye- Las Vegas.

19- El Pequeño Bar- Montreal.

20- Employees Only- New York.

21- The Dead Rabbit- New York.

22- Broken Shaker- Miami.

23- Friends and Family- Oakland.

24- Death&Co- Los Ángeles.

25- Mace- New York.

26- Death&Co- Denver.

27- Mother- Toronto.

28- ABV- San Francisco.

29- El Floridita- Havana.

30- Bar Raval- Toronto.

31- Bar Leather Apron- Honolulu.

32- Clover Club- New York.

33- Bitter & Twisted- Phoenix.

34- Bar Mordecai- Toronto.

35- Teardrop Lounge- Portland.

36- Bar Kismet- Halifax.

37- Genever- Los Ángeles.