En Nueva York, en el número 310 de la calle 52 oeste de Manhattan, entre las avenidas Octava y Novena, funcionó una disco ya desaparecida llamada Cheetah, que el 26 de agosto de 1971 albergó una velada mágica para que la salsa pasara a ser el fenómeno cultural que hoy se conoce en el mundo.

"Era un jueves en la noche, nadie pensó que conseguiríamos llevar algo de gente a ese club Cheetah", recuerda en entrevista para la BBC Mundo Larry Harlow, pianista de Fania All-Stars, la banda que tocó aquella noche.

El grupo reunía varias estrellas de la música latina, desde Ray Barreto hasta Willie Colón, desde Johnny Pacheco hasta Bobby Valentín, que prácticamente nunca se habían presentado juntos, pero de pronto atrajeron multitudes.

"Había filas todo alrededor de la cuadra. Metimos un par de miles ahí, esa es una de las razones por las que elegimos el Cheetah: porque tenía una platea alta y podíamos llevar mucha gente", dice Harlow.

Pero, en ese entonces no se le denominaba salsa, sin embargo, la música y el baile latino tuvieron una fuerte presencia en Nueva York a lo largo del siglo XX y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

Inmigrantes de Cuba, Puerto Rico y América Latina en general trajeron diferentes ritmos a la ciudad, como el mambo.

La música latina tuvo en la Gran Manzana una especie de laboratorio donde tomó influencias del jazz, incorporó trombones y otros instrumentos, y desarrolló en sus letras referencias a cuestiones como la discriminación o la pobreza.

Todo esto en un contexto general marcado por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la guerra de Vietnam y el embargo a Cuba, que llevó al público local a escuchar menos los ritmos propios de la isla y más el flamante sonido latino de Nueva York.

Y el concierto en el Cheetah, que juntó artistas de diversos orígenes, sacó definitivamente la música latina de lugares más reservados del Bronx o "El Barrio", en Harlem este, para volverla algo perceptible para todos.

Claro que algunos golpes de efecto contribuyeron a hacer de los Fania All-Stars y su noche en el Cheetah un fenómeno peculiar, con ribetes legendarios.

Fueron ellos quienes impulsaron la denominación de "salsa" para la música que producían.

"La música salsa se estaba tocando hacía años. Tenía un nombre diferente: se llamaba música afro-cubana", explica Harlow. "Nosotros le pusimos un nombre. Y ese nombre quedó como pegado. Tito Puente solía decir: '¿Salsa? Pongo eso arriba de mi spaghetti'".

"Salsa es sólo un nombre. Es realmente música afro-cubana con un poco de bebop y destreza de Nueva York metidos dentro", define.

Otro factor clave es que el concierto fue grabado y filmado en 16 milímetros para el documental Our Latin Thing (Nuestra Cosa), dirigido por el estadounidense Leon Gast, quien años después ganaría un premio Oscar por otro documental: When We Were Kings, sobre la pelea por el título de peso pesado de boxeo entre Mohamed Alí y George Foreman en Zaire en 1974.

"El Cheetah fue un lugar fabuloso... Tenía algo", asegura Gast a BBC Mundo. "Una vez que la banda comenzó a tocar, la gente bailaba sin importarle nada".

Se ha llegado a decir que el Cheetah fue el lugar que dio origen a la salsa, aunque ni siquiera lo sepa el portero latino del moderno edificio que hay allí ahora y Harlow descarte que haya sido tan así.

"Pero quizá fue el lugar donde nació el movimiento salsero", razona el compositor y productor. "Se podría decir de ese modo".



EXPONENTES DE LA SALSA

En los años 60, el boogaloo latino, fusionando ritmos tradicionales latinos, abrió las puertas a Willie Colón, adolescente trombonista de 14 años del sur del Bronx, que sería un icono de la salsa años más tarde en los 70. Contratado en 1967, con 16 años, para tocar junto a Héctor Lavoe, puertorriqueño de origen que recién había inmigrado a Nueva York, por la discográfica local Fania Records, creada por el músico Jerry Masucci.

En medio de esta efervescencia musical comenzaron a surgir las grandes figuras de la Fania. Junto a Bobby Valentín, Pete Rodríguez, Johnny Pacheco, surgió el pianista judío Larry Harlow, el legendario cantante Monguito, Nicky Marrero, Mark "Markolino" Dimond, Joe Diamond e Ismael Miranda a la sombra del gran Ismael "Maelo" Rivera, también conocido como "el Sonero Mayor de Puerto Rico" y "el Brujo de Borinquen".

A principios de los 70, Willie Colón viajaría varias veces a Puerto Rico, donde se enriquecería musicalmente con su tradicional música jibara, descubriendo el cuatro, y empezando a construir música incluyendo esta influencia.

Como ejemplo, el tema La murga, inspirado en sonidos que conoció Colón en Panamá, y que ha sido utilizado en multitud de salsas posteriores.

Este nuevo estilo impactaría al panameño Rubén Blades, que cambiaría el formato de la salsa.

La salsa supuso una válvula de escape para los problemas de la deprimida comunidad latina de el barrio. Mientras tanto, Fania fue comprando discográficas hasta quedarse reinando en el sector. La salsa pasó a ser la música identitaria de los latinos en Estados Unidos.

En agosto de 1973, Jerry Masucci decidió organizar otro evento Fania All-Stars en el Yankee Stadium, esta vez para 45,000 personas. Otro éxito, hasta que el público enloquecido, empezó invadir el campo y a subirse al escenario en masa y hubo que parar el concierto.

En ese mismo concierto, la mítica Celia Cruz fue presentada como una de las estrellas que pasaba a formar parte de Fania. Su bagaje se remontaba a los años 40 en Cuba, desde emisoras de radio a clubs de música en vivo. Celia Cruz representaba el peso de la vieja escuela.

En 1974, Héctor Lavoe iría a Puerto Rico a cantar, donde convirtió Mi gente en un himno para la salsa.

En 1976, Masucci se propuso sacar la salsa de el barrio e integrarla en la cultura pop estadounidense, para ello utilizó su película salsa, con la colaboración de, entre otros, Jorge Santana (hermano de Carlos) en el reparto como guitarrista. Pero la crítica no fue buena, y Fania vendía más fuera de Estados Unidos que dentro, y las Fania-Stars hacían giras por el mundo entero, triunfando África, Asia, Europa, y especialmente en Latinoamérica. y a diferencia de lo que decían otros, Willie Colón le reconoció a Masucci el lugar artístico, social, y económico en el que les había puesto.

En 1977, Rubén Blades graba su primer disco en Fania con Willie Colón, incluyendo letras sofisticadas en las canciones, lo que supuso un nuevo revulsivo para el género. La salsa comenzó a tener contenido social y político en sus letras, expandiendo sus canciones más allá de su público habitual, permitiendo ser escuchadas no sólo para bailar. Su disco Siembra vendió 500,000 copias sólo en Caracas, algo sin parangón para entonces.

A partir de ahí, con la irrupción de productoras discográficas en Hispano-América comenzó el lento declive de Fania Records. Héctor Lavoe se hunde en el mundo de las drogas, y Blades le regala la canción El cantante, que sería en el icono de Lavoe. A finales de década, Fania ya estaba prácticamente hundida y con sus estrellas dispersándose por otras productoras, cesando su actividad en 1979.

A partir de los 80´s, la salsa se internacionaliza, y lógicamente es en Latinoamérica donde mayor calado tiene.

Surgen nuevos conceptos, como la salsa romántica, donde el tempo de las canciones es mucho más propio para el romanticismo en comparación con la música de orquesta de décadas anteriores.

LA SALSA NO EXISTE

Hay gran confusión sobre el origen del término "salsa" para describir la música que comenzó a surgir en Nueva York en los años de la Fania Records, de Tico Records y de Alegre Records.

Algunos dicen que fue una idea de marketing para relacionar la calidad picosa de la comida con el nuevo sonido latino de moda. Otros, que se trataba de un grito musical -"¡Échale salsita!"- para marcar pautas de solo o momentos de clímax.

Puente decía "la única salsa que conozco está en una botella y se llama catsup. Yo lo que toco es música cubana". Y Machito también seguía esta línea: "No hay nada nuevo en la salsa, es la misma música que se ha estado tocando en Cuba en los últimos cincuenta años".

En cualquier caso, la salsa creció como idea y comenzó a convertirse en una figura poderosa de unión entre latinos. El panlatinoamericanismo de la salsa negaba, de alguna forma, un origen peculiar de la música y hablaba del mestizaje de influencias.

Willie Colón decía que la salsa era "la fuerza que unió a diversos grupos étnicos y raciales latinos y no latinos. (...) Un concepto musical, cultural y sociopolítico siempre cambiante". Y Rubén Blades definió la salsa como "folklore urbano en un nivel internacional".

Esta idea de la salsa sirvió para algo: Negó la influencia cubana en un momento cúspide de las tensiones entre Estados Unidos y la isla caribeña.

La salsa se convirtió en un movimiento identitario para Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Y todos, en algún momento, se disputan el origen del género.

¿Qué quiere decir salsa? Nadie sabe a ciencia cierta.

Y, sin embargo, todo latino la reconoce como propia.

"LA SALSA CAMBIÓ MI VIDA"

Estefanía Mantas cuenta en un texto de Go&Dance que, a pesar de que durante años había hecho actividad física como hacer deporte, ir a correr, jugar al tenis, clases de crossfit, clases de zumba, e incluso ir a un gimnasio para su bienestar físico y mental, había algo la terminaba aburriendo.

Asimismo, al darse cuenta de que ninguna de las actividades mencionadas la apasionaban pues perdía toda la motivación del principio, por lo que decidió aprender a bailar e ir a probar una clase de salsa.

"Desde aquel momento la salsa cambió mi vida y se convirtió en más que una afición, un deporte o un baile. La salsa paso a ser mi pasión y parte de mi nuevo estilo de vida saludable", explicó.

Mantas detalló que, antes salía de fiesta para pasarla bien y disfrutar, pero algunas fiestas la aburrían si no había alcohol de por medio, de hecho, contó que, en mi pasado siempre tenía que beber alcohol para pasármelo bien, las fiestas no sabían igual sin él.

Pero todo cambió el día que fue a una salsoteca (una sala de baile donde ponen música salsa y la gente baila). Allí el alcohol era algo innecesario, "mi cuerpo sólo me pedía agua y bailar no suponía un problema. Todas las personas que había allí salían con un mismo objetivo: ¡disfrutar, socializar y bailar!", dijo.

¿CÓMO CAMBIA TU VIDA DESPUÉS DE CONOCER LA SALSA?

Estefanía Mantas explicó los 5 puntos que cambiaron en su vida desde que baila salsa:

1.- "Bailar salsa es la mejor forma de hacer ejercicio, antes no era constante con ningún ejercicio".

2.- "Ahora puedo salir a bailar sola cada día y no necesito alcohol para pasarlo bien".

3.- "Ahora es muy fácil conocer a personas a diario y también más fácil ligar".

4.- "Ahora he eliminado el estrés porque bailar salsa me libera y me recarga de energía".

5.- "Ahora me siento en forma, con energía y soy más feliz".

"ERES FELIZ CUANDO BAILAS"

En una entrevista la maestra conocida como Guille, quien ha participado como maestra de baile en el reality de televisión La Academia, declaró que cuando una persona baila es feliz por eso desde pequeña supo que quería dedicarse al baile.

Asimismo, reconoció que el baile en general le da mucho miedo a la gente por miedo al ridículo, pero cuando se dan cuenta que lo pueden hacer "es un reto con uno mismo".

"He visto cambios radicales en mi Academia de Baile, he visto gente como la gente se apasiona, como se divierte, como cambian la vida, como encuentran el amor, como se encuentran a ellos mismos", dijo en ese entonces la maestra de baile.

"El baile a mí me ha dado todo y toda la gente que ha pasado por mi Academia también le ha dado todo", añadió.



En este sentido recordó que las personas puedan aprender a bailar desde 5 años.

¿QUIERES ENSEÑAR A BAILAR SALSA? ESTO NECESITAS

De acuerdo con un experto en la danza, en el caso de los maestros que imparten clases de salsa deben de contar con 3 habilidades básicas:

1- Facilidad para bailar: Que el baile sea algo natural y nato en ti.

2- Proyectar felicidad bailando: Las personas que toman clases de salsa buscan ser contagiados de buena actitud por el maestro, pues quieren empatizar con ellos.

3- Gusto por la enseñanza: No es lo mismo tomar clases que dar clases. Tienes que pensar más en los demás para que puedan lograr sus objetivos.