Seguramente alguna vez has escuchado el término música independiente o alguien diciendo que disfruta escuchar música indie, pero ¿te has preguntado lo que significa? Pues se trata de una palabra que actualmente suena en muchos lados, sin embargo, muy poca gente sabe lo que realmente significa o de donde viene.

Y para comenzar a tener una idea de su significado debemos comprender que la música independiente no es parte de una gran industria como aquellos sellos discográficos de los cuales tenemos noción tales como Universal Music, Sony Music, Columbia Records o Warner Music, las cuales se encargan de apoyar a artistas y/o grupos distribuyendo, fabricando y promocionando las grabaciones de los músicos. En pocas palabras, son las mentes maestras que se encuentran detrás de los grandes artistas y sus increíbles marcas.

Ahora, por el contrario, los grupos y artistas indie son aquellos que se encargan de llevar sus propias marcas y de definir sus estilos, mostrando lo que les gusta hacer sin tener que depender directamente de lo que una gran disquera dice. Es decir, que ellos mismos son quienes deciden el camino por el cual van a llevar su carrera, así esta no concuerde con las tendencias mundiales. Dichos artistas se dan a la tarea de experimentar con diversos géneros, o sea que no se encasillan en uno solo. Lo cual es una gran ventaja.

El escenario de la música independiente

Pero si lo vemos desde otra perspectiva, encontraremos ciertas desventajas que de alguna forma podrán desanimar a uno que otro artista independiente, comenzando por la parte en la que no cuentan con mucha publicidad o difusión. Esto debido a que ellos son quienes se encargan de dar a conocer sus proyectos con lo que podríamos llamar una "vocación", ya que en la mayoría de los casos no existe ningún tipo de interés comercial. De hecho, en algunas ocasiones, el género de dicho artista no suele encajar con los que conocemos. Esto debido a que se dan la oportunidad de experimentar con su música, cosa que en las grandes disqueras no se permite. Y aunque, como mencionaba anteriormente, puede parecer un camino con mucha libertad creativa y un estado en el que se puede crear un tipo de arte muy honesto, los malos ratos llegan cuando los artistas no tienen la exposición que quisieran, pues no cuentan con departamentos de marketing que los puedan apoyar con temas de estrategias o que los puedan impulsar para que más gente los escuche. Básicamente son unas cosas por otras, hay mucha independencia, variedad y versatilidad, pero a la hora de querer tocar los corazones de mucha gente para llevarles su mensaje, algunos de estos artistas se ven envueltos en un problema que es: no tener contar los medios adecuados o necesarios para darse a conocer cómo les gustaría.

Un foro para eventos independientes

Con todo esto tal vez estés pensando que los músicos independientes no cuentan con ningún tipo de apoyo, más que de otras disqueras de esta misma índole. Pero el día de hoy me alegra poder decir que, si bien es cierto que cuentan con el soporte de otros artistas independientes, también existen espacios que buscan promover tanto la música, como la cultura y el arte. Los cuales de igual manera son independientes y cuya función es ayudar a los artistas a tener un mayor acercamiento con el público.

Imagino que, si no conoces ninguno de estos espacios, ahora tu pregunta es; ¿en dónde se encuentran? Y la realidad es que no es tan difícil ubicarlos, basta con sumergirse un poco en el maravilloso Google para encontrar varios de ellos.

Sin embargo, hoy hablaré de uno en concreto, uno ubicado en la Ciudad de México, mejor conocida como CDMX, específicamente en una de las colonias más famosas de esta: la Roma.

Se trata del mítico Foro Indie Rocks, un recinto ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte. Que comenzó siendo una simple casa, pero que más tarde se convertiría en un foro que abriría sus puertas al arte independiente. Puertas que abrirán por primera vez en el año 2014, año en el que surge uno de los lugares favoritos de quienes se consideran amantes de la música independiente y que además tuvieran un gusto por descubrir nuevos artistas y nuevos géneros que no entran en ninguna categoría comercial. "Personalmente apoyo a estos artistas porque su música es la que está en mis playlists, pienso que apoyarlos y escucharlos los ayuda a generar ingresos y a tener más éxito en su carrera. Han sufrido muchos cambios debido a la pandemia, entonces estos foros son una excelente oportunidad", menciona Fernanda Carmona, amante de la música independiente y asistente frecuente a conciertos de este tipo. Y agrega que los foros para conciertos de música independiente ayudan a los artistas dándoles este espacio no tan caro, además de que es una oportunidad de estar más cerca de tu artista favorito por un bajo precio, son lugares que dan una sensación de estar confianza.

Según la página oficial de Indie Rocks! Una revista especializada en la música desde hace más de 14 años con experiencia en México y países de habla hispana, que a su vez cuenta con otro tipo de medios que ofrecen ayuda a este tipo de artistas (tales como una productora de video, una promotora, un festival y un estudio de grabación), el foro con este mismo nombre (Foro Indie Rocks!) Cuenta con una capacidad para 1,500 asistentes y se divide en dos escenarios, uno se encuentra al interior de la casa, mientras que el otro en lo que sería el patio trasero.

Y actualmente, según sus cifras oficiales, este mítico lugar es testigo de al menos 180 eventos de música independiente al año. De igual manera, afirman recibir a más de 100,000 visitantes por año también.

¿Qué artistas han encendido el Indie Rocks?

Este recinto acostumbra a ofrecer en su cartelera un promedio de 10 eventos musicales (conciertos) al mes. Entre los maravillosos cantantes y bandas que han pisado este increíble escenario se encuentran algunos nombres que quizás te resuenen.

Carlos Colosio en el Foro Indie Rocks!

Timo. Una banda colombiana compuesta por tres integrantes consolidada como uno de los grandes proyectos emergentes de su país debido a que ellos son quienes se encargan de escribir y producir sus propias canciones. Han dado diversos conciertos en su país, sin embargo, el Indie Rocks! Fue testigo de su primera vez en México.

Say Ocean. Banda del género pop funk formada en Guadalajara, México, a finales del 2014. Con su primer álbum de estudio, lograron hacer un lleno total del foro





ubicado en la Roma, para después presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional y cerrar su gira.

Marco Mares. Cantautor mexicano conocido por canciones como Flaquita y No sé decirte no. Ha incursionado en la música independiente debido a su honestidad para escribir canciones, pues su único propósito es hacer sentir bien a quienes lo escuchan.

Carlos Colosio. Antes conocido por formar parte del dueto Lucah, es un cantante de Sonora que comenzó su proyecto de solista para poder cantar todas aquellas canciones que ha compuesto a lo largo de su trayectoria. Carlos se ha encargado de llenar este recinto dos veces, una de ellas junto a Josue Alaniz, también cantante independiente.

Okills. Banda venezolana que define su estilo musical como Rock Tropical y que cuenta con 4 discos de estudio, así como colaboraciones con Mon Laferte y Melissa Robles de Matisse. En el 2021 se encargaron de llenar por completo el foro con su álbum titulado Dimensión Caribe.

Óscar Plaza. Cantautor de Cancún que asegura escribir muchas canciones tristes aún siendo un hombre feliz, se encargó de abrir el primer concierto de Carlos Colosio en el foro en diciembre del 2021, en donde cantó algunos de sus temas originales como De Saturno Hasta La Tierra y se dio a conocer con un público nuevo.

El Carlón. Un cantautor de Sinaloa que debutó en 2019 con su sencillo Quédate un ratito también se ha encargado de abrir varios conciertos en este espacio, ambos de Carlos Colosio. "Quiero que mi proyecto llegue a tocar corazones como algo que fusiona ambientes tropicales, sonidos orgánicos y sintéticos que pongan a bailar y gozar a las personas. Las noches en el Indie Rocks! han cumplido ese sueño", menciona.

En caso de que no conozcas alguno de estos proyectos, clickea el nombre de cada uno de estos artistas para dirigirse a su playlist con sus más grandes éxitos.

Oscar Plaza en el Foro Indie Rocks!

Es así como podemos decir que no hay duda de que este tipo de espacios, los foros independientes en la CDMX , son un portal hacia una dimensión con nueva música y que te llevan a experimentar nuevas sensaciones y sentimientos. Además de que son un gran apoyo para los cantantes y bandas que inician su carrera o que simplemente buscan que su mensaje llegue a más personas. Al no contar con grandes apoyos como los que se mencionaron anteriormente, estos lugares facilitan la difusión de aquellos que quieren darse a conocer pero que no cuentan con los medios necesarios para hacerlo.

Las experiencias en el Indie Rocks! Finalmente, cabe recalcar que es claro que este foro ha ayudado y ha sido parte de las historias de éxito de diversos cantantes y bandas independientes, pero hay una pregunta clave por responder, ¿qué opina alguien que ha presenciado algún show en este lugar?

Regina Robles, una joven amante de los conciertos y miembro del club de fans de Oscar Plaza y Carlos Colosio, quienes ya se han presentado en el lugar, define su experiencia como una de las mejores noches que ha tenido. "Es un concierto que me llevo para toda la vida, como Oscar es de Cancún, pensamos que nunca se iba a dar la ocasión para verlo", menciona haciendo referencia a que a veces los artistas independientes no tienen lugares para presentarse.

Es decir, que a pesar de que estos son una increíble ayuda para que los artistas se exponen y lleven sus mensajes a más gente, los fans tienen oportunidad de ver a sus músicos favoritos en un lugar ameno y para el que no se debe pagar tanto.

*La autora es Sofía Rojas Cervantes, estudiante de licenciatura de la Universidad Anáhuac. La Silla Rota tiene un acuerdo con la institución educativa de promover textos de su alumnado que han sido trabajados con el cuerpo académico.