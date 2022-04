Yuya es la portada de Elle, la youtuber fue catalogada como "cool mom"

Constantemente estamos sacando productos, cada mes y medio creamos uno nuevo, así´ que me gustaría llegar a nuevos sitios, a nuevas personas. Creo que es una marca que se presta mucho a crear. No tenemos en mente una edad específica. Es una marca que te invita a ti, me invita a mi´, nos invita a to- dxs y no, no tiene género, no hay edad, no hay nada que nos limite a usarla, así´ que ahorita me quiero enfocar en crear más productos para diferentes y distintas necesidades o gustos, y obviamente me gustaría crear una marca de accesorios y ropa, pero bueno, vamos paso a pasito y haciendo poquito a pasos cortos pero bien firmes.