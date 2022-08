Yuridia rompió el silencio para compartir públicamente detalles sobre su estado de salud y confiesa que sufre de trastorno de ansiedad.

La cantante ha sido señalada por su poca disponibilidad para hablar con los medios de comunicación o hacer reuniones entre multitudes, pues recientemente la exacadémica abrió su corazón y confesó que sufre ansiedad, fobia social que le ha traído algunas consecuencias para desarrollarse plenamente como artista.

Luego de esas declaraciones, la intérprete de "Ya te olvidé" reveló cómo se encuentra su salud actualmente y reiteró que actualmente hay muchas personas con el mismo padecimiento: ''Me ayuda mucho saber que no estoy sola, hay muchos artistas y no nada más artistas, ya a todo mundo le toca, seguramente a ti, a los que más están viendo en casa, eso es de todos los días''.

Sobre la manera en que lo afronta, Yuridia mencionó que la visibilidad a la salud mental es una de las cosas que le ha ayudado a lidiar con ello: ''Me tranquiliza saber que no estoy sola y que hay mucha gente que también pasa sus tips y ni modo, hay que aprender a convivir con esto'', dijo en un entrevista para el programa "De primera mano".

Aunque para ella parecía que era una enfermedad que pocos artistas padecen, experimentar sus síntomas le ha ayudado a ser más consciente de su vida: ''De cierta forma eso te ayuda también a hacerte más humilde, de vez en cuando pues saber que eso existe en el mundo, como las cosas buenas también'', habló.

En ocasiones anteriores también ha mencionado que su pareja y su hijo han sido parte fundamental de su recuperación y de su estabilidad emocional, incluso, la incursión de su hijo a la música para ella ha sido otro punto de vista en el mundo del espectáculo.

Debido a esto, Yuridia contó cómo lo está apoyando desde que inició su carrera: ''Es una cosa tan complicada, cuando está de buenas lo amo y cuando no está de buenas me la paso rezando. Pero muy bien, es un chico encantador, en este momento vive en Phoenix y por eso tiene la cultura de cantar corridos tumbados''.

Luego de que revelara que está enfocado en seguir aprendiendo y que sabe tocar varios instrumentos, Yuridia también comentó que han tenido pláticas para prepararlo respecto a los señalamientos mediáticos y cibernéticos que pueda recibir.

Yuridia revela que su hijo ha sido gran apoyo

''Yo le digo: 'Mira, siempre va haber gente que critique porque sí'. Se ha metido a leer, pues varios ´hate´, pero lo bonito de él es que compone sus propia música y ahí se desahoga y esa es la mejor parte, porque a la mejor mucha gente se enoja, pero compone su música, lo hace, no se lo guarda'', dijo con la peculiar alegría que la caracteriza.

Finalmente, después del éxito que ha tenido con sus últimos sencillos, Yuridia informó que su próximo material discográfico se estrenará en octubre, por lo que aprovechó para agradecerle a Edén Muñóz, con quien lo llevó a cabo: ''Le mando un saludo a Edén Muñóz que me ayudó a hacerlo, encontré un hermano en él. Te quiero con el corazón, Edén, muchas gracias'', concluyó.