En más de una ocasión, Yuri ha estado en el ojo del huracán por sus desafortunadas y polémicas declaraciones sobre la comunidad LGBTTTIQ+, pues ha dicho que está en contra de que las parejas homosexuales sean adoptantes.

Las acusaciones de homofobia contra Yuri vienen desde 2016, cuando la cantante compartió en sus redes sociales el filme "Pink", cuya trama apunta a desincentivar la adopción de niños por parte de familias homosexuales.

YURI Y SUS 5 DECLARACIONES MÁS POLÉMICAS

1. "TANTO HOMBRE GUAPO QUE SE ESTÁ YENDO AL MONTE"

La más reciente fue en su más reciente presentación en Coahuila, donde la intérprete de "La maldita primavera" volvió a tocar el tema de las personas con preferencias sexuales distintas. Esta ocasión criticó a tanto hombre guapo que se está yendo al monte.

"Hay tanta escasez de hombres, ¿verdad chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte... Yo a veces miro hacia el cielo y digo ´por qué, por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo para el monte. Por qué Ricky Martin, Señor. Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo", dijo en una pausa entre canciones.

2. "SI ESTÁS EN HOLLYWOOD TIENES QUE ESTAR MUY BONITA Y YALITZA ES LO CONTRARIO"

Yuri ha hecho comentarios despectivos sobre Yalitza Aparicio, al expresar que no cumple con los cánones de belleza establecidos y también al referirse a ella como un objeto mercantil.

"Si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y con un cuerpazo (...) y ella (Yalitza Aparicio) es todo lo contrario; o sea, quiere decir que sí puedes triunfar si tienes talento", comentó la cantante.

3. "YO QUIERO UNA YALITZA PA´ QUE CUIDE A MI HIJA"

Yuri se dijo conmovida por la película "Roma" y en particular por la actuación de Yalitza. "La película te conecta con tu pasado, te conecta con México y te conecta con tus raíces, porque nosotros somos indígenas, nuestra sangre viene de ahí", expresando después su deseo de tener una Yalitza en su casa.

"Ese tipo de chicas sí existen todavía y todos quisiéramos una Yalitza en nuestra casa. Si alguien me está viendo de Oaxaca, por favor yo quiero una Yalitza pa´mi casa, me urge, me urge pa´apapacharla, pa´que coma con nosotros, pa´que se vaya de vacaciones con nosotros, pa´que cuide a mi hija".

4. "TENEMOS EL DERECHO DE PENSAR, HAY LIBRE ALBEDRÍO"

A pesar de lo que ha declarado de la comunidad LGBTTTIQ+, la intérprete asegura que no es homofóbica.

"La comunidad me quiere y en mi nuevo video (Euforia) les tengo una sorpresa. Hay parte de la comunidad que no me quiere, muy respetable, ni estoy en contra de ellos, pero tenemos el derecho de pensar, hay libre albedrío, pero de eso a que sea homofóbica, no..."

5. NO ESTÁ DE ACUERDO QUE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES SEAN ADOPTANTES

"Hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto. En México no se tiene esa apertura como en Europa o en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable".

Sus explicaciones no alcanzaron para convencer a los colectivos LGBTTTIQ+, debido a que Yuri no está a favor de la diversidad sexual.

"A lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor dentro de mi fe hay algo que me frena, pero no quiere decir que no los ame".

En un concierto en Chile, Yuri expresó: "Dios me dijo que ame a los gais, aunque por mi fe no estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo".

(Lérida Cabello)