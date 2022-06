En entrevista para YoSoiTú, Emilio Morales, quien fue publirrelacionista de Yrma Lydya, la cantante de regional mexicano, que murió asesinada presuntamente por su esposo Jesús "N", de 79 años, el jueves en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, contó que ella y su marido eran muy complicados.

"En un principio nuestra relación fue buena, pero después se volvió muy complicada porque ella era una mujer sumamente especial y luego Jesús, el que era su marido, era igual de complicado. Nunca me quedaron a deber, obviamente porque tenían mucho dinero, pagaban bien, pero eran como muy soberbios, como muy sobrados. Él era muy autoritario, ella muy ególatra, querían que en dos meses fuera la más famosa del mundo".

ELLA ERA YRMA LYDYA, LA CANTANTE ASESINADA POR SU ESPOSO EN EL SUNTORY

YRMA LYDYA Y SU ESPOSO "ERAN MUY COMPLICADOS"

El publirrelacionista la manejó de mayo a agosto de 2021, tiempo en el que Yrma y Jesús querían que la convirtiera en una estrella, lo cual era muy complicado, porque no era conocida, y solo sus amigos le ayudaban a publicar notas de ella.

"Y yo les decía pues no mija, ¿cómo crees? Y Jesús me llegó a decir regrésame lo que te pagué, y yo le dije no te puedo regresar lo que me pagaste. Lo que pasa es que una carrera no se hace de un mes a otro, y fíjate todavía le dije al menos que mates a alguien, puedes ser el más famoso".

TERMINÓ SU RELACIÓN DE TRABAJO

A pesar de que eran difíciles, Emilio siguió trabajando con ella hasta que le dio covid e Yrma no le dio tiempo para que se recuperara.

"La dejé de manejar porque fue cuando me dio covid, yo salí en agosto, y ella de pronto me hablaba para decirme que qué hacíamos, y yo le decía: ´oye estoy pasando por esto, déjame salir´, y luego me hablaba Jesús, y me decía, entonces regrésame el dinero".

Actualmente se presentaba en el espectáculo "GranDiosas", en el que compartía créditos con Alicia Villareal, María Conchita Alonso, Dulce y María del Sol, y estaba a punto de grabar su cuarto disco de música ranchera.

Hace unas semanas, la cantante se había unido al elenco de dicho espectáculo. Al respecto escribió el 16 de junio en su perfil de Facebook.

"Es un honor compartir escenario con estas grandes cantantes, que he admirado desde que era una niña".

