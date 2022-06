Dulce compañera de Yrma Lydya en el espectáculo "GranDiosas Doce", aseguró que la cantante de música regional no estaba casada con Jesús "N", quien presuntamente le quitó la vida la noche del 23 de junio en el restaurante Suntory.

Después de lo ocurrido, algunos medios dijeron que el terrible hecho se había dado por una discusión que tuvo la pareja, pues la joven de 21 años quería separarse del abogado desde hace varios meses, pero Dulce reveló que no estaban casados.

"Lo conocí (a Jesús ´N´), pero ella me dijo que no era su esposa, que no estaban casados, que él la presentaba de esa manera porque era una forma de protegerla de los depredadores", declaró Dulce a la revista TV Notas.





"JESUS ´N´ SE VEÍA MUY ENAMORADO DE ELLA"

Para Dulce era extraño que Yrma Lydya estuviera con un hombre que le llevaba 58 años, pero una de las razones pudo haber sido que él siempre le decía que iba apoyarla en su carrera.

"Nunca le pregunté si estaba contenta o no, son temas que no debe uno andar preguntando, pero si ella andaba con él, me imagino que sí lo estaba. Lo que sí note de este señor es que se veía muy enamorado de ella. Incluso, él me dijo, ´quiero ayudarla a que haga una carrera bonita, quiero que logre sus sueños y quiero ayudarla en todo´, pero caras vemos corazones no sabemos", agregó la intérprete de "Tu muñeca".

Yrma Lydya compartía el escenario con las "GranDiosas" como parte de su gira, proyecto en el que están Dulce, María Conchita Alonso, María del Sol, Alicia Villarreal y Ángela Carrasco.

"Yrma llegó al espectáculo por invitación del productor Hugo Mejuto; estuvo varias veces en la gira, era una muchachita agradable, seria, siempre con una sonrisa. Llegaba arreglada, esperaba su turno, cantaba y se iba".

A Dulce le impactó la noticia de su muerte, pues tuvo la oportunidad de convivir con Yrma Lydya y Jesús "N", y comentó que se llevaban bien y que ella se veía contenta con la relación.

"El caso me entristece profundamente porque Yrma Lydya era una profesional que hacía todo lo que estaba en sus manos para impulsar su carrera. Nos vimos 10 días antes de su muerte, me había pedido que le enseñara unas canciones", finalizó Dulce.

