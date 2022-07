¡YosStop se queda sin cuentas en YouTube!, ¿cuál es la razón?

La youtuber reveló en sus redes sociales que la plataforma de videos, YouTube, cerró todas las cuentas donde subía y monetizaba su contenido, incluyendo la de su esposo Gerardo González, en el que realizaba un podcast.

YosStop desconoce las razones por las que dicha plataforma tomó esta decisión, pues no recibió notificación alguna por parte de la empresa antes de hacerlo.

"Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo", compartió en un video.

Un vocero de YouTube dijo a El Universal que YosStop fue notificada, desde 2021, las consecuencias que tendría eludir los lineamientos de seguridad de la plataforma.

"En 2021 se suspendieron los canales de YosStop del programa de monetización, YouTube Partner Program, por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores; desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos de servicio".

Las condiciones de las que hablan y que la youtuber no siguió, fueron: monetizar otra cuenta mientras su participación en YouTube Partner estaba suspendida, lo cual según los lineamientos del sitio es considerado como una falta.

"Si una cuenta ha sido restringida de YouTube o de usar alguna de sus funciones, el creador tiene prohibido utilizar otro canal para librarse de estas restricciones, porque esto se considera elusión y puede resultar en el final de los canales del creador", explicó el vocero de dicha plataforma.

A esto se debe que YosStop no tenga todos sus canales en YouTube.

"Si un canal es eliminado, e creador no podrá usarlo, abrir o tener cualquier otro canal dentro de la plataforma. Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YosStop por eludir los lineamientos de nuestra comunidad, al monetizar una nueva cuenta mientras su participación estaba en suspensión", finalizó el vocero.





(Lérida Cabello)