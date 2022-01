YosStop se hace tatuaje para recordar a su "amiga" de prisión: "Me ayudó mucho"

La youtuber Yoseline Hoffman, popularmente conocida en el mundo de internet como YosStop, pasó el 2021 envuelta en un escándalo por el que tuvo que pasar cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla. A pesar de que la influencer no ha retomado su trabajo en redes sociales sigue compartiendo detalles de su vida con sus seguidores.

Recientemente YosStop contó a sus fans que se hizo un tatuaje para recordar a la gran amiga, confidente y consejera que tuvo durante su estancia en prisión. En el video que compartió a través de historias en Instagram Yoseline muestra la parte interna de su muñeca derecha en donde se ve plasmada en color amarillo una luna menguante acompañada del destello de Venus.

En esos cinco meses que estuve encerrada ustedes saben que no me dio el sol, nunca lo vi y como salía de noche a caminar lo único que veía era la luna. Y parte de esos mensajes divinos, de esas señales que a mí me llegaban era a través de la luna, se los juro que yo sentía que me hablaba y yo le hablaba a ella y era una conexión muy profunda y muy chingona, me iba diciendo como iba, expresó la influencer.

La youtuber ha detallado en varias ocasiones que su estancia en prisión fue particular, estaba aislada de la población normal y convivió con muy pocas personas, es por eso que durante los paseos nocturnos a los que tenía derecho encontró a la Luna como su principal amiga en prisión.





Si pudieran ver externamente el como lo hacía a lo mejor parecería loquita, pero les juro que volteaba a ver la luna y era: ´sí, ya sé, sí lo entiendo´, no sé, era algo muy extraño, agregó durante su explicación.

La youtuber de 31 años comentó que eligió esa fase lunar porque era en la cual ella sembraba sus ilusiones, sus sueños y el amor.



Justo la veía así, con Venus a lado y hablaba mucho con ella, la verdad es que era como mi terapeuta mientras caminaba en la noche, así que por eso me hice una luna.



Capturas de IG: @justyoss

Uno de los millones de seguidores de Yoseline, se percató que el día que salió de prisión la luna estaba en esa misma fase con la que ella siente una especial conexión.

Fíjate que curioso, la luna el día que saliste el 01 de diciembre a las 12, escribió el internauta y luego la influencer no dudó en compartir con su gran comunidad la mágica coincidencia.

(Aline Núñez)