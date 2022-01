"YosStop" sale en defensa de Yuya tras acusaciones de "romantizar la maternidad"

Mariand Castrejón, mejor conocida en el mundo de internet como Yuya, se convirtió en mamá en septiembre del año pasado y desde entonces ha compartido con sus fans a través de redes sociales cómo ha sido su experiencia. Todo iba bien hasta que hace unos días algunos internautas la acusaron de "romantizar la maternidad" por solo compartir los momentos felices que pasa con su hijo Mar.

La youtuber YosStop reaccionó a la polémica en la que se vio envuelta su colega y través de TikTok salió en defensa de Yuya, arremetió contra todas aquellas personas que la acusan de romantizar la maternidad.

Me ha salido varias veces esta noticia diciendo que Yuya romantiza la maternidad, sólo por haber subido un video haciendo reír a su bebé. A ver, yo no soy fan de Yuya, no soy su amiga, ni nada por el estilo, pero sí la ubico desde hace años porque es de las primeras generaciones de Youtube, como yo, comenzó a decir Yosstop.

En este sentido se cuestionó el concepto de "romantización" y aclaró que el término se refiere a hacer parecer algo como perfecto o extraordinario.





¿Quién en su sano juicio pensaría que eso es real? Aunque si la estuviera romantizando, ¿quién sería tan tonto para creer que eso es real? Eso no existe y la maternidad es un gran pedo. No es nada fácil tener un hijo es una gran responsabilidad y eso todo el mundo lo sabe, continuó.

Yoseline Hoffman destacó la importancia de que las personas sepan la diferencia entre lo que se ve en las redes sociales y los que es la vida real, pues en internet se comparten fragmentos del día a día y cada persona decide qué publicar.

En este caso, ella compartió un fragmento de su vida donde estaba haciendo reír a su bebé, lo cual está bonito. Y sabemos que la mayoría de personas no comparten sus situaciones feas o duras y Yuya siempre ha sido una persona súper selectiva con lo que comparte, añadió.

La hermana del también youtuber Rayito expresó que ella consideraba que Yuya en ningún momento fue hipócrita al subir el video riendo con su bebé y tampoco pensó que las imágenes compartidas por la mamá de Mar significaran que la maternidad es algo fácil.

Es una interpretación de las personas porque les gusta descontextualizar todo, concluyó la influencer.

Algunos usuarios de TikTok respaldaron los comentarios de YosStop y confirmaron que Yuya en varios momentos ha explicado que el proceso que vive actualmente no es del todo fácil.



Exacto, sólo compartió un momento con su bebé, pero en sus videos ella misma ha comentado en buen plan que está agotada y que su vida ha cambiado.



EL CONTROVERSIAL VIDEO DE YUYA Y SU BEBÉ

A través de sus historias de Instagram Yuya a compartido detalles de su faceta como mamá junto a su bebé Mar, la youtuber originaria de Puebla ha compartido fotos amamantando a su bebé, así como videos arrullándolo y platicando con él, pero lo que desató la polémica fue un clip en donde se le ve haciéndole gestos chistosos provocando risa a su bebé.

Antes de ir a la cama una buena dosis de risas, escribió Yuya en la descripción de su video.

Posteriormente, subió una publicación más en donde una de sus fans le estaba mostrando el audiovisual a su bebé y el pequeño se reía con las caras de la influencer también. A esto, Yuya comentó: "jajajajaj qué belleza, dosis de risa para todos".

(Aline Núñez)