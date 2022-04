YosStop rompe el silencio y revela si abrirá su cuenta de Only Fans

Recientemente la youtuber YosStop rompió el silencio y respondió a las dudas de sus seguidores, entre ellas a la posibilidad de que abriera su cuenta en la plataforma Only Fans.

¿AÚN HAY AMOR? NODAL ASEGURA QUE NO SE HA QUITADO NINGÚN TATUAJE DE BELINDA

La creadora de contenido realizó una ronda de preguntas y respuestas en Instagram y sus fans no tardaron en preguntar si ya se atrevería a hablar su cuenta de Only Fans.

"¿Abrirás tu only fans que no sea de patas?", le preguntó un seguidor a YosStop, quien se mostró sorprendida por la petición.

Pero Yoseline Hoffman decidió responder con la ironía que la caracteriza: "Claro de hecho en este momento ya lo estoy abriendo porque me encanta enseñar, me fascina, es mi pasión. Lo estoy abriendo en este momento, pero mientras me pueden seguir en mi cuenta de pies @justpies".

Cabe señalar que, por el momento, YosStop sólo tiene activa su cuenta de Only Fans donde publica fotos de sus pies y pueden ser vistas con una suscripción de 10 dólares al mes.

CONOCE LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DEL DÍA DEL LIBRO

A pesar de que la polémica youtuber publica contenido en la plataforma para adultos, sus seguidores siguen teniendo esperanza en que YosStop publique otro tipo de fotografías.

La curiosa cuenta de la youtuber se puede encontrar como Yoss Pies, la cual contabiliza mil 600 "me gusta" derivados de 32 posteos.

FOTO TOMADA DE IG

(Azucena Uribe)