"YosStop" ofrece disculpas y borra videos ofensivos de su canal de YouTube

Quiero que sepan que genuinamente mi intención nunca ha sido mala, sí, he sido muy inmadura y lamentablemente o afortunadamente he plasmado mi evolución en los videos que llevo haciendo durante estos 10 años. Hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar y los he borrado, hay otros donde sigo diciendo cosas donde ya no pienso igual, pero no los quito porque de alguna manera es parte de mi crecimiento y de mi evolución y de eso se trata, de evolucionar y cambiar.