Hace unos días, YosStop anunció que está esperando bebé, junto a su prometido, Gerardo González.

“Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento con almas”, escribió al pie de un emotivo video.

YOSSTOP COMPARTE LA PRIMERA FOTO DE SU BEBÉ EN REDES SOCIALES

YosStop enterneció las redes sociales al compartir la primera foto de su bebé, a través de un ultrasonido en tercera dimensión, el cual permitió ver a detalle cómo se está formando su primogénito.

En el posteo que ya rebasó los 300 mil me gusta, aparece la youtuber sosteniendo la imagen de su bebé en la mano, mientras que con la otra abraza a su novio y éste la besa tiernamente en la frente.

“Bebé en 3D cuando tenía 11 semanas. Es una locura cómo lo podemos ver tan rápido”, expresó.

¿SERÁ NIÑO O NIÑA?

Aunque Yoseline Hoffman no dio detalles sobre el tiempo que lleva de gestación, se encuentra en el primer trimestre del embarazo, lo único que adelantó es que todavía no conocen el género del bebé.

“No sabemos aún, no se sabe, bueno, yo intuyo, intuí desde un inicio, pero no sabemos, no está confirmado”.

En una Storie, la youtuber compartió otra foto en la que dejó ver completamente su baby bump, por lo que algunos usuarios ya comenzaron a especular sobre el sexo del bebé.

Como era de esperarse, el post provocó la reacción de sus millones de seguidores, quienes le dejaron cientos de mensajes de cariño, buenos deseos y bendiciones, tanto para su primogénito como para los futuros papás.

“Wow, ya quiero conocer a mi sobrino”, escribió Ryan Hoffman, hermano de YosStop, mientras que sus seguidores comentaron: “La mejor foto”, “Muchas felicidades”, “¡Qué emoción! Ya queremos abrazarl@”, “Serás la mejor”, “Qué bonita familia”.





BODA EN PUERTA

Además de enfrentar los malestares propios del embarazo, YosStop se encuentra con los preparativos de su próxima boda, la cual será muy íntima y se llevará a cabo a finales de mayo, dejando atrás los malos momentos que vivió en 2021 cuando pisó la cárcel por el delito de pornografía infantil.

Tras permanecer varios meses en prisión, Yoseline obtuvo su libertad. A finales de abril de este año, YosStop y Gerardo anunciaron su compromiso y, días más tarde, dieron a conocer la llegada de su primer hijo.

(Lérida Cabello)