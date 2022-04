YosStop en desacuerdo porque sólo castiguen a Will Smith por chiste de Chris Rock

Tras la burla de Chris Rock a Jada Pinkett Smith durante los Premios Oscar 2022, han surgido diversas opiniones a favor del comediante y en su contra, como lo es el caso de YosStop quien tachó a Rock de violento.

La youtuber YosStop publicó un video en su canal donde aborda este polémico suceos en el que se vieron involucrados Will Smith y Chris Rock.

Tachó el suceso como algo que estuvo fuera de lugar y que lo dicho por Chris Rock no había sido un chiste.

La youtuber dijo que Chris Rock le faltó el respeto a Jada Pinkett Smith al hacer una "broma" sobre un padecimiento en un evento mundial.

Esta influencer, considera que este hecho fue triste pues todos hablan de Smith, cuando la agredida había sido su esposa.

"Ella no se metió con nadie, no dijo nada y un comediante se quiso hacer el chistoso burlándose de su alopecia", señaló YosStop

De igual forma señaló que Chris Rock ejerció violencia verbal contra Pinkett Smith al burlarse de su aspecto físico además de que criticó a Will Smith.

Apuntó que la violencia verbal puede ser mil veces peor que un golpe por lo cual considera que tanto Smith como Rock son culpables.

"Me parece fatal que condenen más a Will Smith porque se descontroló emocionalmente, el otro solo hizo un chiste muy ojete. Entonces, todo mundo se va contra este güey porque dio la cachetada, e incluso muchísimos comediantes defendieron a Chris Rock y me parece bajo que lo hagan porque tienen que ir aprendiendo", aseguró la yotuber.

YosStop dijo que en algunas ocasiones la comedia no es comedia y los ´chistes´ solamente dañan además de que considera que los comediantes deben de tener más cuidado con lo que dicen.

"No me voy a meter con la enfermedad de una persona, voy hacer un chiste de otra cosa porque hay una variedad infinita", dijo la influencer también conocida como Yoseline.

Por otro lado dijo que Will Smith actuó de manera correcta al darse cuenta de su error y que reaccionó de forma correcta.

De igual forma la creadora de contenido de está en desacuerdo con que Chris Rock no haya pedido disculpas por el chiste que dijo.

"Me parece deplorable que le pusieran alguna sanción a él y no a Chris Rock. Creo que si van a sancionar a alguien hay que sancionar a los dos y ser justos" dijo YosStop.

Por último dijo que Chris Rock y la Academia deberían de pedir una disculpa a Jada Pinkett Smith por lo ocurrido en dicha entrega de los premios.

CAO