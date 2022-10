Verónica Castro está en vuelta en la polémica, pues hace unos días salió a la luz que manda mensajes subidos de tono a menores de edad. Sin embargo, la conductora aseguró que esto es falso y que alguien le pagó a la persona que filtró esta información, dejando entrever que pudo haberse tratado de Yolanda Andrade.

YOLANDA ANDRADE REACCIONÓ A LAS ACUSACIONES DE VERÓNICA CASTRO EN SU CONTRA

Sobre la acusación que hizo Verónica sobre que alguien le estaría pagando a Jorge Carbajal para difamarla, Andrade señaló que muy pocas personas se dejarían comprar para hacer daño de esta manera.

"No hay precio para que alguien se pueda arriesgar a decir algo así. Yo no creo que sea capaz porque la credibilidad no tiene precio, la credibilidad se gana con tu trabajo, con los años, con el prestigio... el prestigio que tiene este carnal no tiene precio, respeten a la gente que investiga, porque se arriesgan a eso, a exhibir a personajes que ustedes idolatran, pero que a la hora de la hora... ¡sorpresa!".

"LOS ARTISTAS TAMBIÉN COMETEN ERRORES"

Y agregó que si Jorge Carbajal dio a conocer las acusaciones en contra de Verónica Castro es porque cuenta con las pruebas suficientes para comprobarlo, pues se trata de un tema delicado que no se puede hablar a la ligera.

"Es muy delicado que los niños tengan comunicación con adultos cuando no es algo constructivo, cuando no son sus maestros. Yo creo que no está correcto si los papás no lo saben."

La conductora señaló que en el tiempo que convivió con Verónica Castro nunca la vio hacer nada de eso.

"En el tiempo que yo la conocí no existió nunca ningún tipo de hacer esas cosas, pero existieron otras. Yo era 20 años menor que ella".

Finalmente, Yolanda Andrade dijo que los artistas también cometen errores, porque son como cualquier ser humano.

"Idolatramos a la gente y creemos que no son capaces de hacer cosas. Uno nunca sabe si alguien se dedica al tráfico de órganos o los secuestros, o sea, no tiene nada que ver que sea figura del espectáculo, que cante bonito, ese tipo de cosas son bien delicadas y peligrosas".

(Lérida Cabello)