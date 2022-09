Pati Chapoy y Daniel Bisogno aseguraron que Yolanda Andrade y Montserrat Oliver le pedían dinero a Julio César Chávez, por lo que la conductora les exigió a los conductores de "Ventaneando" le enseñen las pruebas que confirmen que recibieron dinero del exboxeador.

"¿Y quién era la persona que le extendía la mano en Culiacán a Julio César Chávez, pidiéndole dinero?", cuestionó Chapoy, mientras que Bisgono agregó: "Yolanda. Nosotros sabemos de buena fuente que se aparecían Yolanda y Montserrat en casa de Julio César tocando el timbre a ver si les prestaban una feria, esa es la realidad. Yo creo que Yolanda se está equivocando en decir todas las cosas que dice".

YOLANDA ANDRADE: "CUIDADO CON TU LENGUA", ADVIERTE A PATI CHAPOY

Estas declaraciones salieron a relucir, ahora que Andrade y Laura Zapata protagonizaron una serie de dimes y diretes, ya que la conductora dijo que la actriz solo estiraba la mano para que Thalía le diera dinero, por lo que Pati y Daniel defendieron a Laura, haciendo estas declaraciones en contra de Yolanda.

Luego de que el video se popularizara a través de redes sociales, Andrade se pronunció al respecto, respondiéndole a los conductores.

"Cuidado con tu lengua y manita, Pati Chapoy. Tú y tu botarga Daniel Bisogno me tienen que enseñar esas pruebas. ¡No le mientan a la gente! Te reto a las pruebas, mentirosa", escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que Montserrat Oliver salió en su defensa, asegurando que Pati y Daniel las estaban difamando, porque nunca han recibido dinero de Julio César Chávez.

"No suelo contestar ni dar replica a chismes, pero mi querida Pati Chapoy, yo jamás he recibido un centavo de Julio César Chávez. Y a las pruebas me remito. Es muy feo difamar sin saber", respondió en Twitter.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ SALIÓ A LA DEFENSA DE LAS CONDUCTORAS

El exboxeador aprovechó para pedirle al equipo de "Ventaneando" que deje de hablar cosas negativas de él, pues no es la primera vez que crean polémica, también lo hicieron con Pablo Montero.

"Mi querida Pati, tu fuente de información está mal, puesto que jamás me pedían dinero ni Yolanda ni Monse. Ya también con mi querido Pablo Montero me andan dejando en mal, ya agarren a otro jajaja. Saludos", finalizó.

(Lérida Cabello)