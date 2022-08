Laura Zapata se volvió tendencia en redes luego de hacer una serie de declaraciones en las que criticó los apoyos sociales, pues aseguró que México es un "país de huevones, de estira la mano", por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

En entrevista con Carlos Alazraki, la actriz habló de varios temas, entre ellos sobre el gobierno, con el cual está en desacuerdo, y al ser cuestionada sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto fue lo que dijo.

"Regalar dinero es algo que está afectando sumamente al país. No lo aguanto, de plano, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón y porque es una tira, es la tira de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él, porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira, no lo aguanto", puntualizó.

Y agregó que por lo mismo muchos apoyan al actual gobierno debido a que no quieren trabajar y solo esperan los apoyos económicos que ofrece.

"Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ´¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ´maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera´, entonces sumando les a de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿Qué nos pasó a los mexicanos?", señaló.

YOLANDA ANDRADE ARREMETE EN CONTRA DE LAURA ZAPATA, POR ESTA RAZÓN

Una de las primeras en responderle y arremeter en contra de Laura Zapata, fue la conductora Yolanda Andrade, quien se le fue con todo en Twitter, pues aseguró que la actriz forma parte de la descripción que hizo de los mexicanos, debido a que vivió del dinero de Thalía.

"Laura Zapata, los mexicanos no somos huevones, la huevona eres tú. Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar".

