Jesús "N" el presunto feminicida de Yrma Lydya puso en duda su matrimonio y las verdaderas intenciones de la cantante, a quien llamó ladrona e interesada.

"No sé con quién me casé, no sé si estuve casado. No sé si era su nombre y quién era. No sé quién es ella, y sí, hablo de la muerta, he tratado de averiguar quién era", expresó Jesús "N", el hombre quien fuera su esposo y que está en proceso por el feminicidio de Yrma Lydya, a un diario de Morelos.

Antes de Jesús "N", Yrma estuvo casada con Carlos Quiñones, fundador de Grupo Radio 13 y Radio S.A., pero según Jesús "N" siempre le dijo que solo era su protegida.

VÍCTIMAS DEL AMOR Y LA SOLEDAD

Jesús "N" aseguró que tanto él como Carlos Quiñones, pareja anterior de la cantante y con quien según tenía un contrato de concubinato del que desconocía, reconoce que fueron víctimas del amor y de la soledad.

"¿Sabías del contrato de concubinato con Carlos Quiñones? claro que no; me enteré el 11 de agosto de 2022 y de muchas cosas más. Creo que Carlos y yo fuimos víctimas del amor, de la soledad".

NIÑA ES SORPRENDIDA CON PASTEL DE "FROZEN" Y SU REACCIÓN SE HACE VIRAL

JESÚS "N" LE PIDIÓ EL DIVORCIO A YRMA LYDYA

El procesado confesó que fue él quien le pidió el divorcio a Yrma Lydya, pues argumenta que sus escapadas y "todo lo que le robaba" de su casa le abrieron los ojos.

"Mi asistente te puede dar copia de la demanda de divorcio. Fue una situación similar a los robos señalados en la demanda que presentó Carlos Quiñones".

Finalmente, Jesús "N" dijo que confiaba mucho en Yrma Lydya, porque ella le aseguraba que iba a cambiar, lo cual nunca ocurrió. Y todo terminó en un asesinato, en el restaurante Suntory de la colonia del Valle hace cuatro meses.

AMAZON PRIME BLOQUEA CRÍTICAS A LOS ANILLOS DE PODER, ¿QUÉ HAY DETRÁS?

(Lérida Cabello)