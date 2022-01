Yalitza responde a Superholly las críticas por su inglés: "Se hace el esfuerzo"

Yalitza Aparicio responde a las críticas de Superholly, la youtuber famosa por enseñar la correcta pronunciación del inglés se hizo viral por analizar a Yalitza y su dominio del idioma norteamericano. La actriz no dejó pasar la polémica y respondió a las críticas de la youtuber.

La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, se volvió noticia por su más reciente proyecto en el séptimo arte, el cortometraje "Daughters of witches" que se estrenó en 2021 a través de la plataforma de streaming Hulu, en el que tuvo que demostrar sus habilidades lingüísticas en el inglés.

Superholly hizo un análisis para su canal de YouTube sobre el inglés de Yalitza Aparicio y aunque dejó en claro que admira la voluntad de la mexicana por aprender el idioma, señaló que su pronunciación no es "perfecta", tal y como la califican algunos medios de comunicación.

Definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés pronunciando en español, ¡ojo! No le quito el mérito, pero creo que mis expectativas estaban en otro lado, señala Holly en su video.



La crítica de Superholly no tardó en llegar a oídos de Yalitza Aparicio, así que aprovechó su canal en YouTube para responder a la polémica.

Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo ahorita.

Asimismo, la actriz explicó que su pronunciación en el corto responde a lo que quería comunicar la directora, Faride Schroeder, a través de la historia.

La intención es exactamente esa. Es una chica mexicana que tuvo que irse a EU, y justo recuerdo que cuando estábamos checando sobre que acento tenía que tener, qué tono. Algo que mencionaba mucho la directora era justo que se tenía que notar que no era de allá, que no es nativa, y como muchas personas que llegan a EU y aprenden este idioma, les cuesta un poco con la pronunciación, aclaró.



YALITZA APARICIO SEÑALA QUE ES DIFICL APRENDER INGLÉS

Más adelante, Holly menciona que realmente no existen videos en el que Yalitza Aparicio hablé inglés, por lo que es imposible hacer un análisis de su pronunciación.

No sé si habla fluido, si tiene un amplio vocabulario, si puede expresarse con facilidad porque no hay ejemplos. Hemos sido timados... Me encanta porque ella dice no hablo inglés, yo hablo español, entonces que se adapten ellos a mí, me gusta, dice la youtuber.

La embajadora de la marca Cartier explicó su personalidad introvertida, lo que representa un esfuerzo extra hablar en inglés en público.



Es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable, no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas. La verdad sí es muy complicado y todavía que te pongan cámara, público y todo lo que había en ese momento, sí te pone más nerviosa... Me pongo a ver estos videos y no sé cómo le hice, aseguró.



(Aline Núñez)