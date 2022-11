Yalitza Aparicio se dio el tiempo para recorrer Iztapalapa en Cablebús, pues era algo que quería vivir y se llevó gratas sorpresas en su paseo, por lo que compartió su experiencia desde las alturas.

"El recorrido que vamos a hacer es sobre Iztapalapa, hay una serie de murales ahí que queremos conocer", expresó en un video que compartió en su canal de YouTube, donde comparte algunas de sus experiencias visitando lugares de todo el mundo.

YALITZA APARICIO RECORRE IZTAPALAPA EN CABLEBÚS Y ESTA FUE SU REACCIÓN

Así la joven actriz recorrió Iztapalapa en Cablebús, y describió la experiencia como "maravillosa", y más cuando descubrió que en uno de los murales que hay, estaba su rostro.

"Me llevé la sorpresa que también tenían un mural con mi rostro. En alguna ocasión me habían compartido eso en mis redes sociales, pero no me habían colocado en qué lugar de la Ciudad de México estaba. Ya lo encontramos y fue bonito ver esto, y saber que también formo parte de estas mujeres que hemos hecho lo posible por engrandecer nuestro país".

Además del mural con su rostro, Yalitza puedo apreciar en los murales también a Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio; Irma Galindo Barrios, activista ambiental; Alexa Moreno, gimnasta y a Mercedes Hernández, actriz.

La actriz de "Roma" explicó en su video, que tomó la línea dos del Cablebús a petición de sus seguidores, que deseaban que disfrutara de Iztapalapa desde las alturas, debido a que en esa zona que recorre dicho transporte hay varios murales, y en uno de ellos está dibujado su rostro, por lo que se llevó una grata sorpresa al verse retratada ahí.

Finalmente, Yalitza Aparicio explicó en su video que estos murales nacieron como una iniciativa que comenzó de forma comunitaria para recuperar y dignificar todos los espacios públicos a través del arte.

(Lérida Cabello)