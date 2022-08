Con motivo del próximo estreno de la película "Presencias", producción de ViX+ en la que participa, Yalitza Aparicio apareció en la portada de la revista Harper´s Bazaar México, donde declaró que a pesar de las criticas ella se siente orgullosa de quién es y de lo que ha logrado.

"Nunca voy a dejar de hablar de los pueblos indígenas, de mi tono de piel y más, ya que me siento muy orgullosa de quién soy y de dónde vengo, pero también la gente hoy día me ubica como un ejemplo a seguir, luego de romper con los estereotipos que me encasillaban".

YALITZA APARICIO: "ME SIENTO ORGULLOSA DE QUIÉN SOY Y DE DÓNDE VENGO"

Asimismo, Yalitza dijo que muchos se sienten identificados con el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde está.

"Sin darme cuenta se fue convirtiendo en algo más grande. Al inicio ni siquiera me consideraban una vocera, simplemente compartía mi experiencia. Entiendo que el estar aquí no solo me permite hablar de mi historia, sino de la de muchos otros que se sienten identificados con el esfuerzo dedicado al camino recorrido".

Y agregó que vino agregar un poco más a la lucha que ya existía años atrás para que las siguientes generaciones tengan mejores oportunidades.

"Es algo que comenzó desde antes y, generación tras generación, hemos trabajado para que, las que están por venir, tengan mayores y mejores oportunidades. Son avances que se van dando y todos formamos parte del cambio. Considero que la sociedad te llena la mente con ideas de lo que no eres capaz o lo que no puedes alcanzar".

(Lérida Cabello)