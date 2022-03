Yadira Carrillo negó que Juan Collado acuse a Angélica Rivera de abuso de poder

Se destapó un nuevo escándalo que involucra a Angélica Rivera, el periódico Reforma puso a la ex primera dama en el ojo del huracán tras revelar una supuesta carta en la que Juan Collado acusaba a "La Gaviota" de abuso de poder. Este hecho fue desmentido por la esposa del abogado, la actriz Yadira Carrillo quien negó categóricamente que esto fuera cierto.

Carrillo se comunicó de forma personal con Javier Ceriani, el conductor del programa "Chisme No Like", para desmentir la nota que se sustenta con una supuesta carta que dicen escribió Juan Collado desde prisión.

La señora Yadira Carillo contactó a mi compañerito de pupitre para decirle que niega categóricamente que su esposo, Juan N, hubiese culpado en esa carta a la señora Angélica Rivera, reveló Elisa Beristain.

Así como advierte que la actriz fue muy inteligente ya que desmintió lo dicho mediante un mensaje de texto que no puede mostrar Javier Ceriani puesto que se le advirtió que el contenido era únicamente para su conocimiento.

"Es para mí, pero yo comparto mi vida con ustedes", dijo Javier Ceriani; sin embargo, aclaró que aunque se trata de un mensaje personal se maneja información pública, por lo que como periodista tiene la obligación de desmentir lo dicho.

No obstante, basándose en los años de experiencia que respaldan al periódico Reforma, los conductores de "Chisme No Like" pusieron en duda la declaración de Yadira Carrillo, por lo que la invitaron al programa a hablar de lo ocurrido.

Incluso le pidieron presentarse con sus abogados y con pruebas en mano para dejar claro que la carta no fue escrita por Juan Collado. "Podemos darte un espacio y la última palabra la tienen ustedes (la audiencia)", señala Elisa Beristain.

¿DE QUÉ ACUSÓ JUAN COLLADO A ANGÉLICA RIVERA?

En la carta revelada, la cual señalan está escrita del puño y letra de Juan Collado, se acusa a Angélica Rivera de abuso de poder durante el sexenio del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto.

Según el abogado, Angélica Rivera presionaba a la administración para que su familia y amigos cercanos fueran beneficiados.

Por ello se les adjudicaban contratos millonarios a razón de eventos especiales de la Presidencia de la República así como para celebraciones en las Secretarías de Estado.

Además Angélica Rivera es acusada de recibir jugosos sobornos, así como habría enviado dinero de comisiones a Estados Unidos, entre otros abusos que beneficiaban a los suyos.

(Imelda Téllez)